الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق مبادرات رقمية مبتكرة

«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق مبادرات رقمية مبتكرة
13 أكتوبر 2025 19:10


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مجموعة من المبادرات الرقمية المبتكرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في اليوم الأول من معرض «جيتكس جلوبال 2025».
وأوضح الدكتور عارف الحمادي المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة، أن التحول الرقمي يمثل اليوم أحد المحركات الرئيسة لتطوير القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل الاجتماعي وتعزيز فعاليته.
وأضاف: تُجسد المبادرات في المعرض توجه الدائرة نحو تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاجتماعية في أبوظبي، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تُسهم في تطوير سياسات أكثر استباقية وكفاءة، إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لرؤية الدائرة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يضع الإنسان في محور التنمية ويستفيد من الإمكانات التقنية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وكشفت الدائرة عن مبادرة لوحة بيانات الرفاهية الاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال تمكين صانعي القرار بالاعتماد على البيانات للكشف الاستباقي عن المخاطر، من خلال تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، حيث تتيح اللوحة للجهات المعنية تصميم تدخلات موجهة ومحلية تسهم في إحياء المناطق المستهدفة وتطبيق سياسات مرنة تعزز رفاه المجتمع.
وتُعد المبادرة خطوة رائدة نحو بناء منظومة معرفية متكاملة تُسهم في توجيه السياسات الاجتماعية على أسس علمية وبيانات دقيقة، بما يعزز جاهزية القطاع الاجتماعي لمواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده إمارة أبوظبي.
كما أطلقت الدائرة منصة رؤى دعم الأسرة، وهي نموذج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجاً في إمارة أبوظبي، من خلال دمج بيانات الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية موحدة، وتُسهم في تمكين صانعي القرار من التدخل الاستباقي ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية وتسريع مسارات التعافي، عبر تقديم تصورات دقيقة مبنية على البيانات تسهم في تصميم حلول مخصصة لكل أسرة.

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
جلسة حوارية نسائية حول مبادرة «مديم» في منطقة الظفرة
دائرة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©