مصرف عجمان يطلق «الأفاتار الذكي» في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي(الاتحاد)

كشف مصرف عجمان خلال مشاركته الأولى بجناح خاص في معرض جيتكس جلوبال 2025،عن ابتكارين جديدين يشكّلان نقلة نوعية في مسيرة التحوّل الرقمي للمصرف، وهما «الأفاتار الذكي» والمنصّة الرقمية المرتقبة «مصرف عجمان ون»، في خطوة تُجسّد رؤية المصرف لمستقبل الصيرفة الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقائمة على الابتكار والثقة والتميّز.

و تُعد منصة «مصرف عجمان ون» الجيل الجديد من الخدمات المصرفية الرقمية، إذ تمكّن العملاء من إدارة حياتهم المالية بالكامل عبر واجهة موحّدة تتيح فتح الحسابات الفورية، وإصدار البطاقات الائتمانية الرقمية، والتقدّم بطلبات التمويل العقاري، والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، ضمن تجربة مصرفية آمنة وسلسة.

أما «الأفاتار الذكي» فيمثّل نقلة نوعية في تجربة العملاء، إذ يقدّم تفاعلاً فورياً يعتمد على اللغة الطبيعية ويقدّم الدعم في الوقت الحقيقي، جامعاً بين التقنيات المتقدمة والمبادئ الإسلامية التي يقوم عليها المصرف.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «المستقبل المصرفي رقمي وإنساني في آن واحد، و تم تطوير «مصرف عجمان ون» و«الأفاتار الذكي» برؤية تهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مبتكرة قائمة على الثقة والامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية. هذا الإطلاق يفتح فصلاً جديدة في مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية، حيث تتقدّم التكنولوجيا والقيم معاً».

استناداً إلى هذه الرؤية، يواصل مصرف عجمان رحلته في التحول الرقمي عبر تطوير مجموعة من المنتجات المطوّرة ضمن «مصرف عجمان ون» و أصبح بإمكان العملاء فتح حساباتهم خلال خمس دقائق فقط والحصول على بطاقة الخصم الافتراضية فوراً من خلال تجربة انضمام رقمية سلسة ومتكاملة، كما يمكن الموافقة على طلبات البطاقات الائتمانية في اليوم نفسه، بينما شهدت بعض طلبات التمويل الشخصي موافقات فورية في حالات محددة، ما يعكس كفاءة وسرعة المنظومة.

و يمكن للعملاء الحصول على موافقة تمويل السيارات في اليوم ذاته، والحصول على موافقة مبدئية للتمويل العقاري خلال اليوم نفسه وفقًا لأفضل السيناريوهات، كما تضم المنصة ميزة OneX الذكية، وهي أداة رقمية متقدمة لقياس تجربة العملاء وجمع آرائهم في الوقت الفعلي بهدف تحسين الخدمات وتعزيز رضا العملاء، وتؤكد هذه التطويرات التزام مصرف عجمان بتقديم تجربة مصرفية رقمية أسرع وأكثر ذكاءً وإنسانية.

وأضاف الخلفاوي: «يمرّ العالم بتحوّل غير مسبوق في طبيعة العمل المصرفي، تقوده التقنيات المتقدمة وتدعمه الرؤية. وفي قلب هذا التحوّل، يواصل مصرف عجمان دوره في إعادة تعريف الصيرفة الإسلامية بما يجعلها أكثر بساطة وأماناً وإنسانية، قيادة هذا التغيير تمثل مسؤولية نعتز بها والتزاماً راسخاً تجاه عملائنا ومجتمعنا».

وتتضمّن المنصة أيضاً برنامج مكافآت ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم مزايا مخصّصة في الوقت المناسب، ما يعزّز ولاء العملاء ويضيف بعداً جديدًا للتجربة الرقمية.

ويحرص مجلس الرقابة الشرعية الداخلي في المصرف على ضمان توافق جميع الابتكارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتعاون المباشر مع فرق التطوير الرقمي لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية والامتثال.

وفي إطار رؤيته المستقبلية، يستكشف المصرف مجالات جديدة تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة وتطبيقات البلوك تشين وأدوات التعلّم الآلي لتعزيز الأمان وتخصيص الخدمات على نحوٍ أعمق.

وقال الخلفاوي: «تتقدّم دولة الإمارات اليوم لتكون من أبرز مراكز التقنية المالية عالمياً، ويسعى مصرف عجمان إلى أن يكون نموذجاً للابتكار المسؤول. نستثمر في تقنيات البلوك تشين لتعزيز أمان المعاملات، ونوظّف التعلّم الآلي لإدارة المخاطر بذكاء، ونطبّق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتقديم تجارب مصرفية مخصّصة تُجسّد الثقة والتقدّم».