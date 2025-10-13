عبدالله بن طوق في «جيتكس جلوبال»: الابتكار وتنويع الاقتصاد في صميم الاستراتيجية الوطنية للإمارات

دبي (الاتحاد)

افتتح «جيتكس جلوبال 2025» أكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم، فعالياته بقاعات ممتلئة وعبر أضخم تجمع لقادة الحكومات العالمية والشركات التقنية والشركات الناشئة والمستثمرين والتنفيذيين في قطاع الأعمال، مُتوّجاً مسيرة 45 عاماً وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنعقد الفعالية خلال 13-17 أكتوبر 2025، حيث تجمع أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر ووفوداً من أكثر من 180 دولة.

ولا يقتصر التأثير على الحجم فحسب، بل يمتد عالمياً، إذ تعكس نسخة هذا العام التسارع في اندماج التكنولوجيا والاستراتيجية الاقتصادية والطموح الجيوسياسي مُكرِّسةً دبي قوة جامعة تتعاون عندها الحكومات وروّاد الصناعة والمبتكرون لمواجهة التحديات وفرص بناء اقتصادات ومجتمعات يقودها الذكاء.

وافتتح النقاشات المحورية على المنصة الرئيسية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، متحدّثًا حول موضوع: «السباق إلى ما بعد الابتكار: الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية وإعادة ضبط الاقتصاد العالمي»، مؤكّداً أن الابتكار وتنويع الاقتصاد يظلان في صميم الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، لا تكتفي اليوم بالمشاركة في السباق العالمي للابتكار، بل تعمل على رسم ملامحه وترسيخ دعائمه، من خلال بناء نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتوجه المستقبلي، ويرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في طليعة المشهد الاقتصادي العالمي».

وانتقالاً إلى الأثر العالمي للتقنيات العميقة، انضمّت إيكاترينا زهارييفا، مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار في المفوضية الأوروبية، إلى الدكتورة نجوى عراج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي (الذراع البحثي التطبيقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات)، لاستكشاف كيفية قدرة منظومات «التقنيات العميقة» على إحداث تغيير على مستوى الدول.

وقالت إيكاترينا زهارييفا، مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار في المفوضية الأوروبية: «يتشارك الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات رؤية لدفع الابتكار بما يعود بالنفع على مواطنينا. نحن متوافقون على أهمية الشركات الناشئة وشركات التوسّع لاقتصاداتنا. وتبدأ هذه الرحلة في جيتكس 2025».

وجمعت جلسة «دورة الذكاء الفائقة» كلًا من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا، وأمانديب غِل، مبعوث الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية، لبحث كيفية تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية الاقتصادية المُحدِّدة لهذا القرن.

وقال معالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في حكومة كندا: «يُعدّ جيتكس مثالاً محورياً للغاية على إطلاق روّاد الأعمال بسرعات لم نشهدها من قبل - وعلينا أن نحافظ على قيمنا ونبني معًا. من الرائع لقاء الناس والشركات، وأن نرى شراكتنا العميقة مع دولة الإمارات تتعزّز فيما نتشارَك هذه الرسالة: تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية موثوقة إلى تقنية مُصمَّمة لخدمة الجميع».

ومع بدء الاتحاد الأوروبي تنفيذ استراتيجية «Apply AI» التي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وإشراف الإمارات على 3.5 مليارات دولار من استثمارات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية أبوظبي الحكومية الرقمية 2025–2027، ناقش قادة حكوميون من المنطقتين ديناميكيات الاستقلالية الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي.

وشارك في النقاش معالي كسينيا كلمبفر وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، ومعالي الدكتور رافاو روزينسكي نائب وزير الشؤون الرقمية في بولندا، وحمد عبيد المنصوري مدير عام ديجيتال دبي، إلى جانب ستيفان واكي، مدير «EISMEA» في المجلس الأوروبي للابتكار (بلجيكا)، حيث تناولوا كيف أصبحت مصانع الذكاء الاصطناعي محورًا للاستراتيجيات الصناعية والوطنية.

وتحدّث أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس شركة اليونيكورن التي أطلقت أكبر حاسوب خارق لتدريب الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جي42 عن تحقيق شركته أسرع سرعات استدلال للذكاء الاصطناعي، بما قد يُعيد تعريف الحوسبة عالية الأداء.

وقال أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس: «قمنا ببناء أكبر شريحة في تاريخ صناعة الحوسبة، بحجم طبق العشاء. ومن خلال التوسّع في حجم الشرائح، استطعنا الاحتفاظ بمزيد من المعلومات على الشريحة وتقليل نقلها وهذا يعني استهلاكاً أقل للطاقة، وتسليم النتائج بسرعة أكبر».

وتتواصل في اليوم الثاني الإعلانات الكبرى والنقاشات الثريّة، حيث يُلقي سام ألتمان، الرئيس التنفيذي ل أوبن أي آي، كلمته الأولى في جيتكس جلوبال ضمن حوار افتراضي مع بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي42، لاستكشاف الأسس البنيوية لمجتمعات مولودة بالذكاء الاصطناعي وتستمر النقاشات على مستوى الدول بمشاركة قيادات عليا من جي42 وأوبن أي آي ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وخزنة داتا سنترز وسيريبراس وتم (دائرة التمكين الحكومي – حكومة أبوظبي) وبريسايت وكور42 وإنسيبشن وAIQ وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.