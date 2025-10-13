«أبوظبي العقاري» يطلق رحلة رقمية متكاملة للبيع والشراء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن إطلاق رحلة البيع والشراء الرقمية المدعومة من الحكومة، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وتُسهم هذه المبادرة الرائدة في تعزيز كفاءة وأمان ومرونة المعاملات العقارية في أبوظبي، حيث تتيح إتمام العمليات العقارية بشكل رقمي بالكامل.

وتمثل هذه الخدمة الرقمية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، حيث تتيح للمشترين والبائعين، سواء داخل الإمارة أو خارجها، إتمام عمليات البيع والشراء العقارية بأمان دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو مراجعة شخصية.

وتشمل الرحلة الرقمية جميع مراحل المعاملة، بدءًا من فك الرهن وتسجيل العقار، مروراً بالتحقق من قبل أمناء مركز أبوظبي العقاري، والتوقيع الرقمي، وتسوية حسابات الضمان، حيث تم دمجها بسلاسة ضمن رحلة إلكترونية واحدة متوافقة مع الأنظمة. وتتوفر الخدمة عبر منصة «تم» وتعتمد على تطبيق الهوية الإماراتية «UAE Pass»، وهو ما يضمن إمكانية توقيع المستندات بأمان من أي مكان في العالم.

وتعمل خدمة البيع والشراء على تسهيل عقد اجتماعات بين أمناء مركز أبوظبي العقاري من خلال الاتصال عبر الفيديو، والتوقيعات الرقمية غير القابلة للتزوير عبر تطبيق «UAE Pass»، وحسابات الضمان التي يمتلكها ويديرها المركز، وهو ما يضمن قوة التنفيذ القانوني، والأمان المالي، والرقابة التنظيمية الكاملة. وتُعد هذه المزايا سبّاقة وتجعل من أبوظبي أول جهة تنظيمية في المنطقة تقدم تجربة معاملات عقارية متكاملة وآمنة وعابرة للحدود.

وبهذه المناسبة قال المهندس راشد العُميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: إطلاق خدمة البيع والشراء الرقمية لا يُعد مجرد ابتكار تقني، بل هو خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لأبوظبي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز أسس السوق العقاري، نضمن الكفاءة والأمان والشفافية في كل مرحلة من مراحل المعاملة.

وأضاف: بينما تواصل الإمارة تسريع خطواتها نحو التحول إلى حكومة تعتمد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، تضمن هذه المنصة توافق القطاع العقاري بالكامل مع هذه الرؤية. وهي تجسّد ريادة أبوظبي في دمج أحدث التقنيات بالخدمات اليومية، وتعكس التزام المركز بتقديم خدمات عقارية متوافقة مع أعلى المعايير على مستوى العالم وجاهزة تماماً للمستقبل، وتضمن مرونة المعاملات للمقيمين والمستثمرين والمبتكرين على حد سواء. وبصفتنا الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التحول.

وتُعتبر هذه الخدمة الجديدة من نوعها مرنة وسهلة الاستخدام للبائعين والمشترين عبر كل خطوة، ابتداءً من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة. وتوفر منصة «تم» خيارات للاجتماعات الافتراضية والحضورية، مما يضمن أقصى درجات المرونة. ويؤدي تحسين الكفاءة التشغيلية إلى خفض التكاليف وتوفير تجربة أكثر سلاسة لجميع المتعاملين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية مركز أبوظبي العقاري طويلة الأمد لتوحيد ودعم القطاع العقاري في الإمارة، من خلال رفع كفاءة العمليات، وزيادة مستوى الشفافية، وتقديم دعم غير محدود للمقيمين والمستثمرين والخبراء العاملين في القطاع العقاري.