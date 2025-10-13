9 مليارات درهم تمويلات الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال «in5»



دبي (الاتحاد)

أعلنت حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لمجموعة تيكوم، عن تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن منظومتها 9 مليارات درهم منذ انطلاقها، في إنجاز يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.

جاء هذا الإعلان خلال النسخة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار 2025» المقام في «دبي هاربور» من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث سجّلت الشركات نمواً بنسبة 14% في إجمالي التمويلات، مقارنة بشهر أكتوبر 2024.

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إن هذا الإنجاز يجسّد الدور الريادي للحاضنة في تمكين رواد الأعمال وتسريع نمو مشاريعهم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية«D33»، فيما تضم حاضنة الأعمال «in5» أكثر من 1100 شركة ناشئة منذ تأسيسها عام 2013 في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، كما تنظم فعاليات دورية لتقديم التدريب والإرشاد وتوسيع شبكة علاقات المستثمرين.

وتُسلّط الحاضنة خلال مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار»، الضوء على شركات مبتكرة مثل «بيل بوي» و«ماي جيت باس» و«جينز»، التي تجّسد نجاح منظومة ريادة الأعمال في دبي.