«التعليم العالي» تعرض 6 خدمات رقمية في «جيتكس جلوبال 2025»

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها، أحدث ابتكاراتها الرقمية ومشروعاتها الذكية الهادفة إلى تطوير خدمات التعليم العالي، وتحسين تجربة الطلبة والأكاديميين ومؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب التقني والمهني.

كما يشارك مجلس شباب الوزارة في جلسة حوارية رئيسية ضمن منصة YouthX، لبحث دور الشباب في تسخير التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة التعليم العالي في الدولة.

ومن أبرز مشروعات الوزارة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خدمة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة.