سالم بن عبدالرحمن القاسمي يطلع على أحدث التجارب الرقمية لحكومة الشارقة في «جيتكس»

الشارقة (وام)

زار الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، جناح حكومة الشارقة المشارك في فعاليات معرض «جيتكس العالمي 2025»، بمشاركة 20 جهة حكومية، تحت شعار «تكامل تقني محوره الإنسان»، وتُسلّط الضوء على الرحلة الرقمية المتميّزة للإمارة ورؤيتها الإنسانية للمستقبل، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي إلى شرح حول أحدث التجارب الرقمية المبتكرة التي تقدمها الجهات المشاركة، وأبرز الابتكارات والمشاريع التقنية التي تعرضها الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز التكامل الرقمي في إمارة الشارقة، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة في الإمارة، وتحقيق رؤيتها في بناء مستقبل رقمي مستدام محوره الإنسان.

وتعرّف رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة على محاور مشاركة جناح حكومة الشارقة في المعرض، والمتمثلة في أربع منظومات متكاملة وهي، التجارب الرقمية، والاستدامة البيئية، والمدن الذكية، وإنسانيتنا، كما استمع إلى شرح حول الحلول الاستباقية الموضوعة، والتي تعكس التكامل بين الجهات الحكومية.