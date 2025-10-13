الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سالم بن عبدالرحمن القاسمي يطلع على أحدث التجارب الرقمية لحكومة الشارقة في «جيتكس»

سالم بن عبدالرحمن القاسمي خلال زيارته جناح حكومة الشارقة في «جيتكس 2025» (وام)
14 أكتوبر 2025 01:01

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
خبراء: وضع استراتيجيات تُحدّد معالم العمل العالمي للبيئة والتنوع البيولوجي حتى 2030

زار الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، جناح حكومة الشارقة المشارك في فعاليات معرض «جيتكس العالمي 2025»، بمشاركة 20 جهة حكومية، تحت شعار «تكامل تقني محوره الإنسان»، وتُسلّط الضوء على الرحلة الرقمية المتميّزة للإمارة ورؤيتها الإنسانية للمستقبل، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.
واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي إلى شرح حول أحدث التجارب الرقمية المبتكرة التي تقدمها الجهات المشاركة، وأبرز الابتكارات والمشاريع التقنية التي تعرضها الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز التكامل الرقمي في إمارة الشارقة، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة في الإمارة، وتحقيق رؤيتها في بناء مستقبل رقمي مستدام محوره الإنسان.
وتعرّف رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة على محاور مشاركة جناح حكومة الشارقة في المعرض، والمتمثلة في أربع منظومات متكاملة وهي، التجارب الرقمية، والاستدامة البيئية، والمدن الذكية، وإنسانيتنا، كما استمع إلى شرح حول الحلول الاستباقية الموضوعة، والتي تعكس التكامل بين الجهات الحكومية.

سالم بن عبدالرحمن القاسمي
الإمارات
جيتكس
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
معرض جيتكس
حكومة الشارقة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©