الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

منصور بن محمد يشهد إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)

منصور بن محمد خلال حضوره إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) (وام)
14 أكتوبر 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)، خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، والذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي وحماية الدولة من دخول المواد الممنوعة، إلى جانب تقليل الحاجة لعمليات التفتيش الميداني من خلال الاعتماد على التحليل الذكي للبيانات.
ووجَّه سموه، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعدد من المسؤولين، جمارك دبي بمواصلة تطوير منظومة تكاملية لتحليل المخاطر بمنافذ دبي، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستمرار في تبنّي أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في منظومتها الأمنية، بما يدعم أهداف حكومة دبي في بناء منظومة جمركية ذكية وآمنة تواكب متطلبات المستقبل، وتدعم ازدهار التجارة العالمية.
ويعد نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) من أبرز الأنظمة الحديثة التي أطلقتها جمارك دبي، إذ يتيح تسلم بيانات الشحنات قبل مغادرتها بلد المصدر، مما يرفع من كفاءة الإجراءات الوقائية، ويختصر زمن الحصول على المعلومات خلال فترة زمنية وجيزة قبل الإرسال الفعلي للشحنة. ويعتمد النظام على بيانات الحمولة (المنافيست) في المنافذ البحرية والجوية والبيانات الجمركية لضمان دقة وسرعة تحليل المخاطر.
ومن خلال هذا التطوير، تم توحيد أنظمة تحليل وتصنيف عدة سابقة في منصة موحدة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تعزيز كفاءة الأداء وتطوير مستوى أمن المعلومات.

