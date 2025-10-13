الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ولي عهد رأس الخيمة: الإمارات مركز دولي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

محمد بن سعود القاسمي خلال زيارته للمعرض (وام)
14 أكتوبر 2025 01:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
خبراء: وضع استراتيجيات تُحدّد معالم العمل العالمي للبيئة والتنوع البيولوجي حتى 2030

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، معرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6800 عارض.
رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.
وتفقد سموه، خلال الزيارة، عدداً من أجنحة ومنصات كبرى الشركات العالمية المشاركة في المعرض، الذي يشهد هذا العام دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.
وتعرّف سموه على أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها هذه الشركات، واطلع على مبادرات الشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال مشاركتهم في هذا الحدث العالمي البارز.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الاستثمار في المعرفة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، مشيراً إلى أن تنظيم «جيتكس جلوبال 2025» يعكس المكانة الرائدة للدولة بوصفها مركزاً دولياً للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
وأشار سموه إلى أن حجم المشاركة الواسعة من كبرى الشركات العالمية المرموقة في هذا الحدث الدولي البارز، يؤكد الريادة العالمية للدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأشاد سموه بأجندة عمل الحدث العالمي التي تتضمن سلسلة من القمم الدولية، وتتناول موضوعات مهمة مثل الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وأثنى سموه على جهود القائمين على تنظيم «جيتكس جلوبال 2025»، مؤكداً أن دولة الإمارات منارة عالمية في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الدولية.

ولي عهد رأس الخيمة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محمد بن سعود القاسمي
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس
معرض جيتكس
دبي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©