130 متحدثاً يستعرضون تحولات الاقتصاد العالمي خلال «الشارقة للاستثمار 2025»

الشارقة (الاتحاد)

تفتح الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» المجال أمام جمهور قادم من 142 دولة، للاستفادة من تجارب وخبرات 130 متحدثاً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدولية في المنطقة والعالم، حيث يناقش المنتدى، الذي ينعقد هذا العام ضمن أجندة موحّدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، تحوّلات الاقتصاد العالمي، ومسارات الاستثمار المستدام، وسبل تطوير المسيرة المهنية، وبناء الشراكات التي تعزّز مستقبل التنمية المستدامة.

ويضع الحدث جمهوره في حوار مباشر مع أبرز رواد الأعمال العالميين وأصحاب الفكر والتجارب من نجوم الإعلام والرياضة، حيث يقدمون يومي 22 و23 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، رؤى سبّاقة حول تجاربهم في تحويل خبراتهم إلى فرص استثمارية ناجحة، بما يدعم المسارات الاستثمارية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.



رؤية عالمية

ويشارك الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، في جلسة رفيعة المستوى تبحث الاستراتيجيات العملية التي تدعم النمو الاقتصادي وبناء المرونة الاستثمارية لمواجهة التوترات الجيوسياسية، والتقلبات المالية، والاضطرابات المناخية.

وتشمل قائمة الوزراء المشاركين في الفعاليات الافتتاحية والجلسات الرئيسية، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث يناقشان توجهات دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المستدامة وربطها بأهداف الحياد المناخي والتحول الأخضر.

كما تضم قائمة المتحدثين من الوزراء الدوليين كلاً من: ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وميغيل مدينا، وزير الاستثمار في جمهورية هندوراس، وقيصر أحمد شيخ، وزير الاستثمار في باكستان، الذين يستعرضون تجارب بلدانهم في تمكين الاستثمار والتحول نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.

أما على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين، فيشارك في المنتدى فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.