دوبيزل تطرح 30.34% من أسهمها للاكتتاب العام

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة دوبيزل القابضة، عزمها طرح ما يقارب 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، للاكتتاب العام وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان صحفي أن الطرح يتضمن بيع الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي يملكها المساهمون الحاليون.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر 2025، على أن تنتهي في 29 أكتوبر 2025 لكل من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع تسعير وتخصيص الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025.

كما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في أو نحو 06 نوفمبر 2025.

تلتزم شركة «بروسوس إن في»، أحد أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة «أو إل أكس بي في»)، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح، مما يعكس دعمها الاستراتيجي الدائم لمجموعة دوبيزل. الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: «يمثل الطرح العام الأولي مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة دوبيزل، حيث نهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين لدينا إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي ننشط فيها، وتحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا على حدٍّ سواء».