اقتصاد

الاتحاد للطيران تنقل 16.1 مليون مسافر في 9 أشهر

أداء تشغيلي قوي للاتحاد للطيران (أرشيفية)
14 أكتوبر 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت الاتحاد للطيران 16.1 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 13.6 مليون مسافر بنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 18%، في وقت وصل عدد وجهاتها حتى سبتمبر الماضي إلى 82 وجهة حول العالم.
وأشارت بيانات الاتحاد للطيران لشهر سبتمبر الماضي، أنها نقلت 1.9 مليون مسافر في سبتمبر 2025، بزيادة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. 
وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 89% خلال الشهر، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن سبتمبر من العام الماضي، مما يدل على كفاءة استخدام الطاقة الاستيعابية المضافة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ متوسط عامل حمولة الركاب 88% مقارنة مع 87% في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ أسطول الاتحاد للطيران 115 طائرة بنهاية سبتمبر مقارنة مع 96 طائرة في سبتمبر 2024.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «كان شهر سبتمبر شهراً قوياً آخر للاتحاد للطيران، مع استمرار ارتفاع الطلب مع دخولنا فترة ما بعد الصيف، ويستمر النمو السنوي في جميع المؤشرات الرئيسة، مما يعكس قوة شبكتنا ومكانة أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية».
وأضاف: «نحن نتوسع بشكل مُتّزن، ونحافظ على ارتفاع معدلات الحمولة وموثوقية عملياتنا، وتُظهر هذه النتائج زخماً واضحاً وتنفيذاً مُحكماً، وهو بالضبط ما نسعى إلى تحقيقه في عام 2025».
وفي السياق ذاته، اختتمت الاتحاد للطيران أسبوعاً مميزاً من النمو العالمي بإطلاق رحلاتها الناجحة إلى كرابي، تايلاند، احتفالاً بإطلاق أربع وجهات جديدة خلال أسبوع واحد، بما في ذلك سومطرة (ميدان، إندونيسيا)، وبنوم بنه (كمبوديا)، وأديس أبابا (إثيوبيا)، وقد بيعت جميع تذاكر الرحلات الافتتاحية إلى جميع الوجهات الأربع الجديدة، مما يدل على الطلب القوي على هذه الوجهات ونجاح الشركة في تحقيق خطط نموها الطموحة. وأعلنت الاتحاد للطيران عن 31 وجهة جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية، مع الإعلان مؤخراً عن إطلاق رحلات إلى كابول في ديسمبر، إضافة إلى دمشق وبالما دي مايوركا وزنجبار، والتي ستبدأ عملياتها اعتباراً من النصف الأول من 2026.

