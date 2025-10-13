الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

38409 موظفين في البنوك العاملة بالدولة

مصرف الإمارات المركزي
14 أكتوبر 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
خبراء: وضع استراتيجيات تُحدّد معالم العمل العالمي للبيئة والتنوع البيولوجي حتى 2030

ذكر تقرير للمصرف المركزي، أن عدد موظفي البنوك العاملة في الدولة بلغ 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي، منهم 31924 موظفاً في البنوك الوطنية.
ووفقاً لتحليل بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد سجّل عدد موظفي البنوك زيادة ملحوظة على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع العدد بنسبة 16.5% خلال الفترة ما بين عامي 2022 إلى 2024، ليبلغ عدد الموظفين الذين انضموا للقطاع المصرفي 5555 موظفاً خلال 3 سنوات من 33491 موظفاً في نهاية ديسمبر 2021 إلى 39046 موظفاً في نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات أن تطبيق البنوك العاملة بالدولة استراتيجيات للتحول الرقمي وأداء الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 637 موظفاً من 39046 موظفاً في نهاية العام الماضي إلى 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي.
وأرجعت البيانات ذلك الانخفاض، إلى تراجع عدد موظفي البنوك الوطنية بنحو 666 موظفاً على مدار 8 أشهر من 32590 موظفاً في نهاية العام 2024 إلى 31924 موظفاً في نهاية أغسطس الماضي، في مقابل زيادة عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنحو 29 موظفاً جديداً إلى 6485 موظفاً مقارنة بـ6456 موظفاً في نهاية العام 2024.

مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
القطاع المصرفي الإماراتي
القطاع المصرفي
القطاع المصرفي في الإمارات
البنوك الإماراتية
البنوك في الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©