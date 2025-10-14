الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4124.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4131.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4143.10 دولار.

وقفز الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً 57 بالمئة منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 52.49 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولار في وقت سابق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1653.45 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1498.25 دولار مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2023.