الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة

الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة
14 أكتوبر 2025 07:26

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4124.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4131.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4143.10 دولار.
وقفز الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً 57 بالمئة منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين.
 
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 52.49 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولار في وقت سابق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1653.45 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1498.25 دولار مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2023.

أخبار ذات صلة
الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع
الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد التوترات التجارية
المصدر: وكالات
الذهب
الدولار
آخر الأخبار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
الرياضة
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©