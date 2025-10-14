الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية

رافعات في ميناء لوس أنجلوس بالولايات المتحدة
14 أكتوبر 2025 08:08

ذكرت قناة (سي.سي.تي.في) الصينية الرسمية أن الصين بدأت رسمياً اليوم الثلاثاء تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أميركية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم.

وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتباراً من اليوم أيضاً.
وفي أعقاب هذا الإعلان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100 بالمئة اعتباراً من أول نوفمبر.

المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
الصين
الولايات المتحدة الأميركية
