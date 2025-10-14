الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد التوترات التجارية

الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد التوترات التجارية
14 أكتوبر 2025 10:04

استقر الدولار اليوم الثلاثاء مع تزايد الآمال في عقد لقاء محتمل مع بين الرئيسي الأميركي ترامب ونظيره الصيني ما أعطى دفعة لتوقعات تهدئة التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وجاءت تداولات العملات أكثر هدوءاً في بداية الجلسة الآسيوية بعد اضطرابات يوم الجمعة، حين أعلن ترامب بشكل مفاجئ فرض رسوم إضافية 100 بالمئة على الواردات الصينية.

وبقي اليورو تحت مستوى 1.16 دولار ليتداول عند 1.1566 دولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.3328 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي مجددا ليسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.57145 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.04 بالمئة إلى 99.34 نقطة.
أما الدولار الأسترالي فبقي شبه مستقر عند 0.6516 دولار، في حين تراجع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 152.57 للدولار.

الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة
تراجع الدولار
المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
