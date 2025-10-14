الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد التوترات التجارية

استقر الدولار اليوم الثلاثاء مع تزايد الآمال في عقد لقاء محتمل مع بين الرئيسي الأميركي ترامب ونظيره الصيني ما أعطى دفعة لتوقعات تهدئة التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم.



وجاءت تداولات العملات أكثر هدوءاً في بداية الجلسة الآسيوية بعد اضطرابات يوم الجمعة، حين أعلن ترامب بشكل مفاجئ فرض رسوم إضافية 100 بالمئة على الواردات الصينية.



وبقي اليورو تحت مستوى 1.16 دولار ليتداول عند 1.1566 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.3328 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي مجددا ليسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.57145 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.04 بالمئة إلى 99.34 نقطة.

أما الدولار الأسترالي فبقي شبه مستقر عند 0.6516 دولار، في حين تراجع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 152.57 للدولار.