الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"سامسونج" تتوقع قفزة بأرباحها التشغيلية في الربع الثالث

"سامسونج"
14 أكتوبر 2025 09:43

توقعت شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم الثلاثاء ارتفاعا كبيرا في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق مع صعود أسعار الرقائق الإلكترونية. وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 1ر12 تريليون وون (5ر8 مليار دولار)، بزيادة تقارب 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى أرباح تشغيلية فصلية منذ الربع الثاني من عام 2022. وأظهر استطلاع أجرته وكالة يونهاب أن نتائج سامسونج جاءت أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين بنسبة 4ر17% وأرجع المحللون الأداء القوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة. وقالت الشركة إن هذه الأرقام أولية، ومن المتوقع أن تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.

أخبار ذات صلة
تحالف المليارات.. OpenAI وAMD تطلقان صفقة تاريخية في الذكاء الاصطناعي
ترامب يدرس فرض رسوم على الأجهزة الإلكترونية الأجنبية
المصدر: وكالات
الأرباح
سامسونج للإلكترونيات
الرقائق الإلكترونية
آخر الأخبار
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©