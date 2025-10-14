"سامسونج" تتوقع قفزة بأرباحها التشغيلية في الربع الثالث

توقعت شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم الثلاثاء ارتفاعا كبيرا في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق مع صعود أسعار الرقائق الإلكترونية. وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 1ر12 تريليون وون (5ر8 مليار دولار)، بزيادة تقارب 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى أرباح تشغيلية فصلية منذ الربع الثاني من عام 2022. وأظهر استطلاع أجرته وكالة يونهاب أن نتائج سامسونج جاءت أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين بنسبة 4ر17% وأرجع المحللون الأداء القوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة. وقالت الشركة إن هذه الأرقام أولية، ومن المتوقع أن تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.