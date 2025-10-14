«الدار» تبيع كامل وحدات «ياس ليفنج» بـ1.3 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد «ياس ليفنج» خلال أيام فقط من طرحه في السوق، محققةً مبيعات إجمالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم.

ويتألف مجمّع «ياس ليفنج» من ثلاثة مبانٍ تضم 678 شقة سكنية، ويوفّر مجموعة متنوعة من الوحدات التي تشمل شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إتاحة خيارين من التصاميم الداخلية، ويتميز المجمّع بموقعه الاستراتيجي في الجهة الشمالية الشرقية من جزيرة ياس وإطلالته على القناة المائية.

واستقطب المشروع اهتماماً لافتاً من شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء والمستثمرين، لاسيما في ظل موقعه الاستراتيجي بالقرب من أبرز المعالم الترفيهية على جزيرة ياس، مثل «ياس مول» و«حديقة ياس بارك» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«عالم فيراري» و«حلبة مرسى ياس».

وشكّل المقيمون والمشترون الدوليون 65% من إجمالي مبيعات المشروع، مع تصدر دولة الإمارات والصين والأردن والهند والمملكة المتحدة قائمة المشترين، ومن اللافت أيضاً أن 65% من المشترين كانوا من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يؤكد الإقبال المتزايد من هذه الشريحة على المشاريع السكنية العصرية، التي توفّر بيئة مجتمعية متكاملة في جزيرة ياس، كما مثّل أيضاً العملاء الذين يشترون عقاراتهم للمرة الأولى من الدار نسبة 71% من إجمالي المبيعات، مما يعكس نجاح استراتيجية المجوعة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها واستقطاب شرائح جديدة من المشترين إلى محفظتها العقارية.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: تحظى المعالم الترفيهية والسياحية الحالية والمرتقبة في جزيرة ياس بسمعة عالمية قوية، ويؤكد الإقبال الكبير على مجمّع ياس ليفنج وبيع كامل وحداته في غضون أيام على مكانة الجزيرة كواحدة من أكثر الوجهات طلباً في دولة الإمارات، كما يعكس هذا الطلب الاستثنائي الجاذبية، التي تتمتع بها أبوظبي بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، ونجاح استراتيجية الدار في تطوير مجمعّات متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

يُجسّد مجمّع «ياس ليفنج» التزام الدار الراسخ بمعايير الاستدامة وجودة الحياة، حيث يستهدف الحصول على «تصنيف 3 لآلئ» وفق نظام «استدامة» لما يتميز به من تصاميم صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مسؤولة.

ويأتي هذا النجاح لمجمّع «ياس ليفنج» استكمالاً للإنجازات التي حققتها المجموعة الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر من الدار «ليفنج»، والتي شهدت إقبالاً استثنائياً تجسّد في بيع كامل وحدات مجمّعي «منارة ليفنج» و«نوران ليفنج» في جزيرة السعديات خلال فترات قياسية.