الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إمستيل» تحصد جائزة «السلامة والقيادة» من الاتحاد العالمي للحديد والصلب

«إمستيل» تحصد جائزة «السلامة والقيادة» من الاتحاد العالمي للحديد والصلب
14 أكتوبر 2025 17:07


أبوظبي (الاتحاد)
حصدت مجموعة إمستيل، جائزة ثقافة السلامة والقيادة لعام 2025 من الاتحاد العالمي للحديد والصلب، تقديراً لالتزامها الراسخ بتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة على امتداد عملياتها.
تعد هذه الجائزة، التي دأب الاتحاد على منحها منذ عام 2008 لأبرز الشركات التي تحقق مستويات رفيعة في إدارة السلامة المهنية وسلامة العمليات في صناعة الحديد، تكريماً للجهود المؤسسية المتميزة في حماية صحة العاملين وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستدامة. 
وحصلت إمستيل على هذا التكريم للمرة الثانية في تاريخها، بفضل مشروعها «أمان 2.0 - التميز في السلامة»، الذي جاء امتداداً لنجاح مشروع «أمان» الأصلي، الهادف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والتحول المؤسسي في هذا المجال، والذي سبق أن نالت عنه جائزة الاتحاد العالمي لحديد والصلب لثقافة السلامة والقيادة في عام 2020.
وفي اليوم العالمي للسلامة لعام 2023، أطلقت إمستيل النسخة المطوّرة «أمان 2.0» لتؤسس برنامجاً شاملاً يجمع بين القيادة المتقدمة، والتميز التشغيلي، والتقنيات الرقمية في مجال السلامة، لمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمرة. وجرى تنفيذ برنامج «أمان 2.0» خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، ما مكن إمستيل من تحقيق إنجازات ملموسة في منظومة السلامة على مستوى الحوكمة ورفع وعي الموظفين وكفاءتهم وإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز سلامة المقاولين والأصول والعمليات التشغيلية.
وانعكست هذه الجهود في تسجيل معدل صفري للإصابات الهادرة للوقت، وانخفاض بنسبة 52% في معدل الحوادث الإجمالية القابلة للتسجيل. 
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن الجائزة تؤكد التزام المجموعة الراسخ بأعلى معايير السلامة، وتمثل صحة الموظفين وسلامتهم جوهر أولويات الأعمال، موضحاً أن برنامج «أمان 2.0» يجسد هذا الالتزام عبر ترسيخ بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما يرسي معايير جديدة لمسيرة إمستيل نحو التميز في مجال السلامة.
وأضاف الرميثي أنه مع استكمال المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التميز في السلامة، تواصل المجموعة تحقيق أداء رائد يعكس موقع إمستيل المتقدم في قطاع الحديد على مستوى المنطقة. 

 

أخبار ذات صلة
«إمستيل» تقود صناعة الصلب نحو الاستدامة
«إمستيل» تطلق برنامج الحديد المستدام «تروجرين»
مجموعة إمستيل
آخر الأخبار
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©