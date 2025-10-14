«إمستيل» تحصد جائزة «السلامة والقيادة» من الاتحاد العالمي للحديد والصلب



أبوظبي (الاتحاد)

حصدت مجموعة إمستيل، جائزة ثقافة السلامة والقيادة لعام 2025 من الاتحاد العالمي للحديد والصلب، تقديراً لالتزامها الراسخ بتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة على امتداد عملياتها.

تعد هذه الجائزة، التي دأب الاتحاد على منحها منذ عام 2008 لأبرز الشركات التي تحقق مستويات رفيعة في إدارة السلامة المهنية وسلامة العمليات في صناعة الحديد، تكريماً للجهود المؤسسية المتميزة في حماية صحة العاملين وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستدامة.

وحصلت إمستيل على هذا التكريم للمرة الثانية في تاريخها، بفضل مشروعها «أمان 2.0 - التميز في السلامة»، الذي جاء امتداداً لنجاح مشروع «أمان» الأصلي، الهادف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والتحول المؤسسي في هذا المجال، والذي سبق أن نالت عنه جائزة الاتحاد العالمي لحديد والصلب لثقافة السلامة والقيادة في عام 2020.

وفي اليوم العالمي للسلامة لعام 2023، أطلقت إمستيل النسخة المطوّرة «أمان 2.0» لتؤسس برنامجاً شاملاً يجمع بين القيادة المتقدمة، والتميز التشغيلي، والتقنيات الرقمية في مجال السلامة، لمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمرة. وجرى تنفيذ برنامج «أمان 2.0» خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، ما مكن إمستيل من تحقيق إنجازات ملموسة في منظومة السلامة على مستوى الحوكمة ورفع وعي الموظفين وكفاءتهم وإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز سلامة المقاولين والأصول والعمليات التشغيلية.

وانعكست هذه الجهود في تسجيل معدل صفري للإصابات الهادرة للوقت، وانخفاض بنسبة 52% في معدل الحوادث الإجمالية القابلة للتسجيل.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن الجائزة تؤكد التزام المجموعة الراسخ بأعلى معايير السلامة، وتمثل صحة الموظفين وسلامتهم جوهر أولويات الأعمال، موضحاً أن برنامج «أمان 2.0» يجسد هذا الالتزام عبر ترسيخ بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما يرسي معايير جديدة لمسيرة إمستيل نحو التميز في مجال السلامة.

وأضاف الرميثي أنه مع استكمال المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التميز في السلامة، تواصل المجموعة تحقيق أداء رائد يعكس موقع إمستيل المتقدم في قطاع الحديد على مستوى المنطقة.