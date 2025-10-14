«غرفة الشارقة» تستعرض مبادراتها لدعم الأعمال



الشارقة (الاتحاد)

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال اجتماعه الدوري الرابع عشر، ما تم إنجازه في الخطة التشغيلية للعام الجاري، مستعرضاً أداء الغرفة العام ومبادراتها النوعية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم استدامة نموه، وذلك في إطار حرص الغرفة على مواصلة دورها كمحفز رئيس للنمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، من خلال رؤية استراتيجية استشرافية تعمل على بناء شراكات بناءة وتفتح آفاقاً جديدة لمجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة، وعدد من مسؤولي الإدارات التابعة للغرفة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مستوى سير تنفيذ الخطة التشغيلية للغرفة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الحالي، حيث تم تقييم الأداء العام للغرفة ومختلف إداراتها، وسلط الاجتماع الضوء على حزمة المبادرات النوعية التي تم تنفيذها والتي صُممت خصيصاً لخدمة القطاع الخاص وتلبية متطلباته، وأبدى أعضاء مجلس إدارة الغرفة رضاهم عن فعالية جهود الغرفة لتعزيز رؤيتها الاستراتيجية الداعمة لتشكيل مستقبل الأعمال في الإمارة.

واستعرض الاجتماع جهود الغرفة المكثفة في الترويج للقطاع الخاص على الساحتين المحلية والدولية، من خلال المشاركات الفاعلة في المعارض والملتقيات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تنظيم واستقبال البعثات التجارية المتعددة، وأكد الاجتماع أهمية الجهود التي تصب في مجملها نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بناء شراكات بناءة ومستدامة بين الشركات المحلية ونظرائها في مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم الأعضاء المنتسبين وتوسيع نطاق أعمالهم.