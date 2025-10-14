«تبريد» تنجز أكبر صفقتين في تاريخها بـ 5.3 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن إنجاز صفقتين تحويليّتين، تمثلان نقطة تحوّل مهمة في مسيرة الشركة، وتعزّزان نموذج أعمالها القائم على الامتيازات طويلة الأجل، بما يضمن نمواً مستداماً ورؤية مالية أكثر وضوحاً على المدى الطويل.

واستكملت «تبريد»، بالشراكة مع شركة الاستثمار في البُنى التحتية العالمية «سي في سي دي آي أف»، عملية الاستحواذ على شركة «بال كولينج القابضة» من مجموعة «ملتيبلاي»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، استكملت «تبريد» أيضاً اتفاقية الامتياز مع دبي القابضة للاستثمارات لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي»، أحد أهم المشاريع التطويرية البارزة في إمارة دبي.

وتُعدّ هاتان الصفقتان إنجازاً مهماً في استراتيجية «تبريد» للنمو والتوسّع، إذ تسهمان في تعزيز القدرة التشغيلية، وتوسيع محفظة الامتيازات طويلة الأجل، وتحقيق تدفقات مالية مستقرة ومستدامة.

ويعتبر الاستحواذ على «بال كولينج القابضة» نموّاً في القدرة وتوسّع الانتشار الاستراتيجي، وتقدّر قيمة الاستحواذ «قيمة حقوق الملكية» على «بال كولينج» بمبلغ 3.78 مليار درهم، ومن المتوقع أن يُضيف إمكانات نمو كبيرة تصل إلى 600 ألف طن تبريد من القدرة، من خلال 8 امتيازات حصرية تقع في جزيرة أبوظبي الرئيسة وجزيرة الريم، التي أصبحت الآن جزءاً من المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي«ADGM».

يذكر أن المحفظة التي تم الاستحواذ عليها تشمل خمس محطات تبريد قيد الخدمة حالياً، إلى جانب محطة قيد الإنشاء وثلاث محطات في مراحل التخطيط المتقدمة، وبذلك، ترتفع مباشرة القدرة المتصلة الإجمالية لـ «تبريد» بنسبة 13% لتصل إلى 1.51 مليون طن تبريد مستدام، فيما تضاف إلى محفظتها عقود امتياز طويلة الأمد - بمتوسط مدته 25 عاماً - مع مطورين بارزين مثل الدار العقارية ومُدن وإمكان.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة «تبريد»، إن إتمام هذه الصفقة خلال فترة زمنية قياسية، يُجسّد التزام تبريد بالنمو المستدام والاستثمار المنضبط وخلق القيمة طويلة الأجل، لافتاً إلى أن هذه الأصول تمثل مشاريع بنية تحتية استراتيجية ذات أسس قوية وآفاق نمو واعدة، تعكس قدرة «تبريد» على التنفيذ والتوسّع بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، إن هذا الاستحواذ يعزّز إيرادات الشركة ومكانتها التشغيلية في أبوظبي، من خلال إضافة عقود مستقرة وطويلة الأمد مع مطورين بارزين، ما يدعم أسُس النمو الحالية والمستقبلية، والأهم من ذلك، يأتي هذا الاستحواذ تأكيداً على الدور المحوري الذي تواصل «تبريد» أداءه في تطوير بنية تحتية مستدامة تشكّل حجر الأساس للمرحلة المقبلة التي تطمح إليها دولة الإمارات.

وأوضح أنه في السياق نفسه، استكملت «تبريد» اتفاقية الامتياز طويلة الأمد مع شركة دبي القابضة للاستثمارات، لتوفير خدمات تبريد المناطق الحصرية لمشروع نخلة جبل علي، فيما سيتم تنفيذ الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم على مراحل من خلال شركة مشتركة تمتلك فيها «تبريد» حصة 51%، بينما تمتلك دبي القابضة للاستثمارات 49%، ومن المتوقع أن توفر شبكة التبريد ضمن الاتفاقية قدرة تبريد تبلغ 250 ألف طن تبريد مستدام.

وأضاف المرزوقي أن مشروع نخلة جبل علي يُعتبر من أبرز المشاريع التحويلية في دبي، معرباً عن الفخر بدور «تبريد» المحوري في بناء بنيته التحتية المستدامة.

وأوضح أن الشراكة مع دبي القابضة للاستثمارات تعكس التزام «تبريد» بتطوير بيئات حضرية مستقبلية مدعومة بحلول تبريد عالمية المستوى، كما تعزز حضورها في المشاريع التطويرية بالغة الأهمية في دبي، وتؤسس لمنصة ديناميكية لمشاريع مستقبلية تدعم مكانة «تبريد» كشركة رائدة عالمياً في مجال التبريد المستدام.

وأشار إلى أن «تبريد» ستتولى تشغيل وصيانة جميع الأصول المشمولة في الاتفاقيتين، وقد رُوعي في هيكل الصفقتين تحقيق كفاءة رأسمالية عالية؛ حيث تم تمويل الاستحواذ على «بال كولينج» من خلال الشركاء «تبريد» و«سي في سي دي آي أف»، بالإضافة إلى التمويلات التي ستحصل عليها الشراكة على صيغة ديون «تمويل من دون حق الرجوع» ولا تدرج ضمن القوائم المالية لشركة تبريد، بينما يُنفَّذ مشروع تبريد «نخلة جبل علي» عبر الشركة المشتركة مع دبي القابضة للاستثمارات.

وذكر أن «بال كولينج» حققت أداء مالياً قوياً، بمعدل نمو سنوي مركب في الإيرادات قدره 7.5% ومعدل هوامش أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تأتي نحو 60% من إيراداتها من رسوم قدرة التبريد المثبتة بعقود طويلة الأجل، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة وواضحة.