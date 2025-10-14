الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

19.9 مليار دولار حجم سوق حلول التخزين الرقمي الآمن بحلول 2030

19.9 مليار دولار حجم سوق حلول التخزين الرقمي الآمن بحلول 2030
14 أكتوبر 2025 18:44

دبي (الاتحاد)
مع توغل الذكاء الاصطناعي وتعاظم دوره الجوهري في إعادة هيكلة الصناعات وكل مجالات الحياة، يصل حجم سوق التخزين الآمن إلى 19.9 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق «ليكسر» العالمية المتخصصة في مجال حلول التخزين.
وكشفت الشركة عن حقبة جديدة من الابتكارات المستقبلية في مجال التخزين باستخدام الذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس العالمي 2025، حيث عرضت حلولاً للذاكرة تعد الأخف وزناً والأكثر صلابة والأسرع في العالم.

