19.9 مليار دولار حجم سوق حلول التخزين الرقمي الآمن بحلول 2030

دبي (الاتحاد)

مع توغل الذكاء الاصطناعي وتعاظم دوره الجوهري في إعادة هيكلة الصناعات وكل مجالات الحياة، يصل حجم سوق التخزين الآمن إلى 19.9 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق «ليكسر» العالمية المتخصصة في مجال حلول التخزين.

وكشفت الشركة عن حقبة جديدة من الابتكارات المستقبلية في مجال التخزين باستخدام الذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس العالمي 2025، حيث عرضت حلولاً للذاكرة تعد الأخف وزناً والأكثر صلابة والأسرع في العالم.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام لشركة ليكسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «لم تعد حلول الذاكرة التقليدية مناسبة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي حول العالم حالياً، إذ إن المستقبل يتطلب حلولاً للتخزين ذات إمكانات عالية وبقدرات مختلفة تمكن المستخدم من التعامل مع البيانات بسرعة أكبر».

وأضاف أن الشركة طورت قدرات فائقة للتخزين، تتميز بأدائها السريع وبموثوقيتها التي ثبتت خلال الفترات الفائتة، ما جعلها أدوات ضرورية لا غنى عنها لمطوري الذكاء الاصطناعي ومنتجي الألعاب المحترفين، وللمتحمسين من مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي أيضاً.