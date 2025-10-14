«جيتكس» يتوسّع إلى أميركا اللاتينية ويدفع عجلة اقتصاد رقمي بقيمة 950 مليار دولار

دبي (الاتحاد)



مع تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في أميركا اللاتينية، الذي يُتوقع أن تبلغ قيمته نحو 950 مليار دولار بحلول عام 2026 وفقاً لتقرير (PCMI)، تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التحول الاجتماعي والاقتصادي مع انطلاق معرض «جيتكس»، أكبر منصة عالمية للتقنية والاستثمار الرقمي، في أميركا اللاتينية للمرة الأولى.

ويُقام جيتكس أميركا اللاتينية، الذي تنظمه شركة كاون إنترناشونال بالتعاون مع وكالة ساو باولو للتنمية (ADESAMPA)، في مقاطعة آينمبي، ساو باولو، البرازيل، يومي 16 و17 مارس 2027، ليكون أول فعالية تقنية عالمية من نوعها في القارة.

ومن خلال الاستفادة من مكانة البرازيل الاقتصادية وريادتها في الابتكار والسياسات الرقمية، يسعى المعرض إلى ترسيخ موقع أميركا اللاتينية كمركز يلتقي فيه مستقبلها الرقمي مع روح الإبداع والتطلّع إلى الغد.

وأشاد ريكاردو نونيس، عمدة مدينة ساو باولو، بانعقاد المعرض قائلاً: «تتشرف ساو باولو باستضافة معرض جيتكس أميركا اللاتينية، الذي يشكّل منصة غير مسبوقة تربط الشركات الناشئة الرائدة، وشركات «اليونيكورن»، والشركات المؤثرة من جهة بالأسواق العالمية من جهة أخرى، وتفتح أمامها آفاق الشراكات والتمويل وفرص التوسع الدولي. نحن في بلدية ساو باولو ملتزمون بتمكين الشركات التي تُجسّد روح الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مكانة مدينتنا كمركز إقليمي رائد للاستثمار والنمو التحويلي في أميركا اللاتينية».

يُبرز «جيتكس أميركا اللاتينية» دور البرازيل كركيزة أساسية للتكنولوجيا الإقليمية، ويواصل توسيع شبكة «جيتكس» العالمية التي باتت خلال ثلاث سنوات فقط تشمل فعاليات في 14 مدينة ودولة حول العالم، مقدمةً فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة.

وفي عام 2027، تنضم البرازيل رسمياً إلى شبكة جيتكس العالمية، حيث تُعد من أكثر الدول تقدماً في تبني البنية التحتية الرقمية العامة، إذ تتيح خدمات وهوّيات رقمية لأكثر من 150 مليون مواطن كما تهدف إلى رفع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 259 مليار دولار وسوق الذكاء الاصطناعي إلى 99.8 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033، ما يجعل «جيتكس أميركا اللاتينية» حافزًا لنهوض البرازيل كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، أضافت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشونال، الجهة المنظمة العالمية لمعرض جيتكس: «تُعدّ البرازيل القلب النابض لاقتصاد أميركا اللاتينية، ونموذجاً ملهماً للتطور التكنولوجي الشامل. ومن خلال التعاون مع مدينة ساو باولو، التي تزدهر فيها روح ريادة الأعمال والابتكار، يقدّم جيتكس أميركا اللاتينية بوابة جديدة نحو العالم الرقمي، تُتيح وصولاً أوسع إلى رأس المال والمعرفة والتقنية والمواهب، في وقت تتأهب فيه المنطقة لتبوّؤ موقع قيادي على خريطة الاقتصاد العالمي».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أميركا اللاتينية ستحقق مجتمعةً ناتجاً محلياً إجمالياً قدره 6.8 تريليون دولار أميركي في عام 2025، وهو ما يجعل «جيتكس أميركا اللاتينية» جسراً عالمياً لتسريع التحول الرقمي في المنطقة.

ومن خلال توظيف رأس المال والتقنية والتعاون العابر للحدود – وهي السمات التي تميز جيتكس عالمياً – سيُسهم الحدث في رسم ملامح العقد الرقمي لأميركا اللاتينية وترسيخ مكانتها في قلب اقتصاد الابتكار العالمي، رابطاً بين الشرق والغرب ومُلهماً عصراً جديداً من النمو التقني.

وأُعلن عن تنظيم «جيتكس أميركا اللاتينية» خلال فعاليات «جيتكس جلوبال»، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، وسط مشاركة برازيلية بارزة وحضور متزايد من دول أميركا اللاتينية.

وتُعد البرازيل الشريك الوطني الرسمي للدورة الخامسة والأربعين للمعرض في دولة الإمارات، من خلال وكالة ApexBrasil، التي تشارك بجناحين يضمان أكثر من 50 شركة ناشئة ومركز ابتكار، إلى جانب 10 شركات ناشئة من بلدية ساو باولو. كما تشارك كل من تشيلي والإكوادور للمرة الأولى، ضمن وفود تمثل أكثر من 180 دولة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في نوفمبر 2024، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والبرازيل، حيث جدد البلدان شراكتهما الاستراتيجية والتزما بتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، وتغير المناخ، والابتكار، والطاقة المتجددة، والتقنيات الناشئة.