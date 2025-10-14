«إنسبشن» و«برين كو» توقعان شراكة استراتيجية لتسريع حلول الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إنسبشن»، التابعة لمجموعة «جي42» والرائدة إقليمياً في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع شراكةٍ استراتيجيةٍ مع شركة «برين كو» الأميركية، التي تتخذ من وادي السيليكون، - بيئة الابتكار الأشهر عالمياً - مقراً لها، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بهدف تطوير الجيل الجديد من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي الموجّهة لقطاعات الأعمال والمؤسسات.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير تطبيقات ذكاءٍ اصطناعي مخصّصة للمؤسسات، قابلة للتوسّع بسهولة لتخدم قطاعاتٍ أكبر، وتمتاز بالشفافية في آلية عملها والقرارات التي تنتجها، بما يلبّي احتياجات قطاعات رئيسية مثل الخدمات العامة والرعاية الصحية والطاقة. وتمكّن هذه التطبيقات المؤسسات من تحقيق نتائج واقعية وملموسة عبر حلولٍ ذكية موثوقة وفعّالة، ويعمل الجانبان على تحقيق ذلك من خلال نهجٍ تكامليٍ يجمع بين قدرات «إنسبشن» في البحث والابتكار التقني، وخبرات «برين كو» في منصتها الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطوَّرة في وادي السيليكون، إلى جانب خبرتها في تطوير المنتجات الذكية.

ويأتي هذا التعاون في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تسارعاً لافتاً في وتيرة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، إذ تُظهر الدراسات أن نحو 65% من مؤسسات الشرق الأوسط تخطّط لزيادة إنفاقها على هذا المجال الحيوي خلال المرحلة المقبلة، في خطوةٍ تؤكد حرص دول المنطقة على دمج التقنيات الذكية في قطاعاتها الرئيسية، وفي هذا الإطار، تتجه المؤسسات بشكلٍ متزايد إلى اعتماد أنظمة ذكاءٍ اصطناعي مخصّصة تلائم طبيعة كل قطاع، وتحقق توازناً بين الابتكار والسيادة وقابلية التوسّع والشفافية، وتجسّد الشراكة بين «إنسبشن» و«برين كو» جوهر هذه الرؤية.

وفي هذا السياق، أكّد أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن» أن الشركة تركّز على تحويل الأبحاث المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حلولٍ عملية تُقدّم قيمة مستدامة للأعمال.

وأضاف: «تُجسّد شراكتنا مع «برين كو» امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية، إذ تتيح لنا توسيع نطاق تطبيقها من خلال تطوير حلول ذكاءٍ اصطناعي عالية الأداء وموثوقة النتائج، تُلبّي احتياجات الواقع العملي وتواكب تطلعات المؤسسات.

وتابع: من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من تحديث بنيتها التشغيلية للقطاعات الأساسية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ودعم مسيرة النمو المستدام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة.من جانبه، قال كليمنس ميوالد، الرئيس التنفيذي لشركة «برين كو»: إن هذا التعاون يمكننا من توظيف الإمكانات الهائلة التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال المختلفة، بشكلٍ مثالي، فمن خلال الدمج بين خبرة «برين كو» التقنية المطوَّرة في وادي السيليكون وقدرات «إنسبشن» المتميّزة في تطوير الحلول المتخصّصة، يمكننا تقديم تطبيقات ذكاءٍ اصطناعي تُحقّق قيمة ملموسة وقابلة للقياس لعملائنا المشتركين.