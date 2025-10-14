«أبوظبي للجودة والمطابقة» يستعرض منصة «راصد» للذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد)

يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالشراكة مع شركة «M42»، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، وتأتي هذه المشاركة في إطار النسخة الرابعة عشرة لحكومة أبوظبي في المعرض، تحت إشراف دائرة التمكين الحكومي، وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحدة لزوّار الجناح.

ويعرض المجلس خلال مشاركته منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة الرصد والتحليل المرجعي «راصد» التابع لمختبر الفحص المركزي، والتي تقدم حلولاً مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتقدمة للمخاطر الناشئة، وتعزيز الصحة العامة والسلامة البيئية وأمن المجتمع، وتتيح المنصة قدرات متقدمة للجهات المعنية و صناع القرار للكشف المبكر عن المخاطر الصحية والأمنية والبيئية والتنبؤ بالأنماط الموسمية، والتعامل مع التحديات المختلفة عبر لوحات معلومات تفاعلية وخرائط حرارية ومقارنات عالمية للبيانات، مما يمكّن صُنّاع القرار من الاستجابة الاستباقية وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وتستعرض حكومة أبوظبي من خلال جناحها الموحد أبرز ابتكاراتها الرقمية، موزعة على عدة مناطق رئيسة: الخدمات وتجربة المتعامل، رؤى البيانات، التكنولوجيا المبتكرة، التكنولوجيا المستدامة، والأمن السيبراني والثقة الرقمية، بما يعكس التقدّم الذي حققته الإمارة في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «نسعد بمشاركتنا في «جيتكس العالمي للتقنية 2025» من خلال منصة «راصد» التي تمثل نموذجاً عملياً لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة في حماية صحة وسلامة المجتمع، ويعكس هذا المشروع التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم توجهات حكومة أبوظبي في بناء منظومة رقمية رائدة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير حلول مبتكرة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، ونؤكد أن شراكتنا مع «M42» تعزز من تكامل الجهود المشتركة لبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة لمجتمعنا».

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للحلول الصحية المتكاملة في مجموعة «M42»: «نفخر بمشاركتنا في «جيتكس العالمي للتقنية 2025» إلى جانب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال منصة «راصد» التي تجسد التزامنا بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات دقيقة واستباقية لحماية المجتمع، وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والرعاية الصحية لبناء منظومة أكثر ذكاءً واستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز أمن وسلامة الأفراد».