«إريكسون» و«إي آند» تتعاونان في مجال شبكات الجيل الخامس الخاصة

دبي (الاتحاد)

وقّعت إريكسون مذكرة تفاهم مع شركة «إي آند» على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، للتعاون في مجال الاتصال المؤسسي من خلال نشر حل شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون.

وتُعد شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون حلّ شبكات خاصة من الجيل التالي، يوفر اتصالاً آمناً وموثوقاً لشبكات الجيلين الرابع والخامس، وتم تصميم هذا الحل خصيصاً للاتصالات الحرجة للأعمال، وهو حل مُدمج مسبقاً ما يضمن سرعة تقديم الخدمة، ويُتيح عمليات متطورة وذكية في أي بيئة، مع الحفاظ على أمان بيانات الشركات في الموقع، كما أن هذا الحل يدعم ويتكيف مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والقطاعات ومستويات التعقيد لدى الشركات.

ويهدف هذا التعاون الذي يستند إلى خبرة إريكسون في مجال حلول الشبكات الخاصة والتزام «إي آند» بتقديم خدمات اتصال متطورة، إلى إطلاق العنان لحالات استخدام مبتكرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي للمؤسسات، وستقدم الشركتان معاً حلول اتصال متطورة ومخصّصة للقطاعات، مصمّمة لتلبية متطلبات أعمالهما المتطورة، وتعكس مذكرة التفاهم بين الطرفين الرؤية المشتركة للشركتين لدفع عجلة تحقيق الربح من شبكة الجيل الخامس، وتمكين المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات من الاستفادة الكاملة من إمكانات الشبكات الخاصة في البلاد.

وفي معرض تعليقه هذا التعاون، قال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتكنولوجيا والمعلومات في «إي آند الإمارات»: «تأتي شراكتنا مع إريكسون في ظل تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، لتُمثل خطوةً مهمةً في سياق تطوير الشبكات الخاصة للمؤسسات، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى دعم وتمكين المؤسسات من خلال توفير اتصال عالي الأداء وقابل للتطوير، إضافةً إلى إطلاق العنان للابتكار وخلق فرص تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والقطاعات في جميع أنحاء الدولة، كما سنتمكن عبر توحيد نقاط قوتنا، من دفع عجلة التقدم في مجال الاتصال بما يدعم رؤية الإمارات لبناء مستقبل قائم على التكنولوجيا».

من جانبها، قالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يهدف تعاوننا مع «إي آند» إلى إحداث نقلة نوعية في مجال اتصالات الشركات في الإمارات، عبر استغلال حلول إريكسون لشبكة الجيل الخامس الخاصة، ويُمكننا بفضل الإمكانات المتقدمة في مجال الشبكات الخاصة القابلة للتوسع وعالية الأداء، تمكين حالات استخدام جديدة للأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية، وتُرسي مذكرة التفاهم هذه أساساً متيناً للابتكار، كما تعكس بوضوح التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركات والمجتمع ككل».