اقتصاد

حكومة الشارقة تستعرض تجارب رقمية مبتكرة للاستدامة البيئية في جيتكس 2025

14 أكتوبر 2025 21:02


دبي (الاتحاد)
استعرض جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025 مجموعة من المشاريع الرقمية المبتكرة التي تعيد تعريف الاستدامة البيئية عبر حلول ذكية تجمع بين الغذاء والصحة وجودة البيئة.
وذكرت المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية أن حكومة الشارقة تقدم عبر جناح موحّد في المعرض رحلة التحول الرقمي للإمارة من خلال تجارب تفاعلية وقصص نجاح واقعية تعكس التكامل بين الجهات الحكومية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الدائرة وقعت بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مديرها العام، وراشد علي إبراهيم آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصالات اتفاقية مع شركة «إي آند» لإدارة بنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الاتصال الحكومي ودعم استدامة التطوير التقني في الإمارة.
وأضافت أن الجناح شهد أيضاً إطلاق مشروع «الحدائق الذكية في خورفكان» الذي طورته بلدية خورفكان بهدف تصميم وتنفيذ 9 تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل حدائق المدينة إلى بيئات متكاملة وفعّالة وعالية الاستجابة وأوضحت أن هذه التقنيات تركز على تعزيز سير العمل التشغيلي وتحسين تجارب الزوار والموظفين وتعزيز إدارة المسطحات الخضراء إضافة إلى تقوية التدابير الأمنية.
ونوهت إلى أن المشروع يعتمد على المعالجة الطرفية بالذكاء الاصطناعي Edge AI، وتكاملات قوية لواجهة برمجة التطبيقات وأجهزة تضمن قابلية التوسع وسرعة النشر.
واستعرضت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية من جانبها «منصة التنمية الزراعية» الرقمية الشاملة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والتي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
وسلطت الدائرة الضوء على مشروع «اكتفاء - أتمتة سلاسل الإمداد» الذي يسخّر تقنيات الأتمتة الصناعية وإنترنت الأشياء لتطوير الخدمات التشغيلية في القطاع بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التكامل الرقمي وتحقيق الاستدامة.
تأتي هذه المشاريع ضمن منظومة «الاستدامة البيئية» التي تجمع بين الزراعة والثروة الحيوانية ومشاريع المدن الخضراء في إطار واحد يستند إلى البيانات والتقنيات الذكية.

