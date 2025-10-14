«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات بمليار يوان صيني في «ناسداك دبي»



دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة مليار يوان صيني «ما يعادل 140 مليون دولار» صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني.

تم إصدار السندات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني، والبالغ قيمته 20 مليار دولار، وهي سندات بعائد سنوي قدره 2.40% تُستحق في عام 2028.

ويمثّل هذا الإصدار خطوةً مهمة تُعيد البنك إلى سوق «ديم سوم»، ما يتيح للمستثمرين العالميين الوصول إلى سندات مقوّمة بالرينمينبي خارج الأراضي الصينية الرئيسية، ويُسهم في تنويع مصادر تمويل البنك، ويعكس في الوقت نفسه ثقة المستثمرين بالسندات عالية الجودة الصادرة عن المؤسسات المالية الإماراتية.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي إلى 5.4 مليار دولار حالياً موزعة على تسعة إصدارات، مما يعزّز مكانته الريادية بين المؤسسات المالية في الدولة، على صعيد نشاط الإدراجات، ويسلط الضوء على نمو الروابط بين دبي والأسواق الآسيوية من خلال السندات المقومة بالرينمينبي، والتي تضطلع بدور متزايد في أسواق رأس المال العالمية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال هشام عبد الله القاسم إن السندات الجديدة تستجيب للطلب النشط على السندات المقومة بالرينمينبي خارج الجزء القاريّ من جمهورية الصين الشعبية، ويؤكد هذا الإصدار الجديد تركيزنا الاستراتيجي على توفير قيمة مضافة لعملائنا، بدعم من التدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الدولة ومجموعة منتجات جذّابة تلبي تطلعاتهم وتفضيلاتهم، وتُعد ناسداك دبي المنصة المثالية لإدراج إصداراتنا، نظراً لسمعتها الدولية المرموقة وإطارها التنظيمي الاستثنائي، ومعاً نسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

من جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن بورصة دبي الدولية تواصل أداء دورها المحوري في تمكين الجهات المُصدرة في دولة الإمارات من الوصول إلى المستثمرين العالميين عبر منصتها المتقدمة والموثوقة، ويُبرز إدراج سندات ديم سوم المقومة بالرينمينبي من قبل بنك الإمارات دبي الوطني الجاذبية المتنامية للبورصة، وقدرة المؤسسات الرائدة على تنويع مصادر التمويل عبر عملات وأسواق متعددة.

علاوة على ذلك، يُعزز هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال وأدوات الدين، ويوسّع نطاق الفرص المتاحة للمستثمرين الدوليين. وتصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 140 مليار دولار أميركي، مما يُرسّخ مكانة البورصة مركزاً محورياً لإدراج أدوات الدخل الثابت في المنطقة.