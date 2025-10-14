مكتبة محمد بن راشد تستعرض حلولها الذكية في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

تستعرض مكتبة محمد بن راشد خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025» بمركز دبي التجاري العالمي، أحدث مبادراتها التقنية وخدماتها الرقمية المبتكرة، التي تعكس رؤيتها في تعزيز التجربة المعرفية للزوّار ودعم الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المكتبة أن المشاركة تمثّل فرصة لتعزيز التواصل مع جمهور واسع من مختلف الثقافات، واستكشاف أحدث الابتكارات الرقمية التي تُسهم في تطوير قطاع المكتبات والخدمات المعرفية.

وتعرض المكتبة خلال الحدث مبادرة «عالم بلغتك» الهادفة إلى إزالة الحواجز بين الثقافات عبر ترجمة وإنتاج الكتب بعدة لغات باستخدام أنظمة ذكية للترجمة والتحويل الصوتي دون تدخل بشري، إلى جانب استعراض الروبوتات الذكية والمخزن الآلي الذي يسرّع تنفيذ طلبات الزوّار ويوصل الكتب خلال دقائق.

وتقدم المكتبة ضمن جناح «دبي الرقمية» لمحة عن نظام العضوية وخدماتها المتكاملة، وتستعرض مشروع «الأفاتار» الافتراضي الذي يتيح تجربة تفاعلية للزوّار ويعرّفهم بخدمات المكتبة باستخدام الذكاء الاصطناعي بعدة لغات، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والثقافة الرقمية.