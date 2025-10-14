الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أبوظبي الأول» يتعاون مع «أبوظبي العقاري» لتقديم تجربة رقمية متكاملة

بنك أبوظبي الأول
14 أكتوبر 2025 21:07

 


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن شراكة جديدة بين منصة قروض الإسكان من بنك أبوظبي الأول ومركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.
وشكّلت هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية من خلال تفعيل التكامل الرقمي المباشر لتسهيل رحلة الرهونات العقارية للمتعاملين. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى إحداث نقلة نوعية في تملّك المنازل للمواطنين من خلال تقديم تجربة رهونات رقمية موحدة ومتكاملة مما يسهم في تحديث البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيف الجهود على المتعاملين.
وبموجب التحوّل الرقمي الجديد مع مركز أبوظبي العقاري، سيتمكن المستفيدون من قروض الإسكان للمواطنين من بنك أبوظبي الأول من التحقق فوراً من بيانات الرهن العقاري والوصول مباشرة إلى بيانات الملكية الموثقة على المنصة دون الحاجة لتحديث البيانات أو زيارة الفروع، الأمر الذي يسرع الموافقات ويعزّز تجربة العملاء.
ويشكل هذا التكامل خطوة مهمة لتعزيز التحول إلى تجربة عملاء رقمية بالكامل، عبر دمج خدمات متفرقة لجهات مختلفة ضمن خدمة إلكترونية موحدة ومتكاملة، مما يُسرّع إجراءات معالجة الطلبات ويمهد لإطلاق خدمات استباقية لعملاء بنك أبوظبي الأول تضمن تجربة مميزة.
وفي إطار هذا التحوّل، اعتمد بنك أبوظبي الأول التواقيع والأختام الإلكترونية ضمن رحلة الرهونات الرقمية، ما يُعد خطوة متقدمة نحو التحوّل الرقمي الشامل، ويُسهم في دعم جهود حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية، ويعكس هذا التوجه التزام البنك بالاستدامة البيئية، وتبني حلول ذكية تواكب رؤية الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال خالد الزعابي، رئيس قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول: يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بمواصلة مسيرة تطوير تجربة العملاء عبر تبنّي أحدث التقنيات وتعزيز الابتكار الرقمي، مع التوسع في الشراكات الاستراتيجية، ودمج خدمات المتعاملين مثل خدمة الرهونات العقارية مع منظومة بنك أبوظبي الأول، مما يتيح لعملائنا تجربة متكاملة وسلسة، ترتقي بمعايير الإسكان في دولة الإمارات، ما يجسد رؤيتنا وجهودنا المتواصلة والرامية إلى تسهيل تملك المنازل للمواطنين، ومواصلة الريادة في الابتكار، وتحقيق تأثير إيجابي ملموس لعملائنا والمجتمع ككل.
 

