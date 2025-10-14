«مالية الشارقة» تُطلق نظام «باي فلكس» لتقسيط رسوم الخدمات الحكومية



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن إطلاق نظام «باي فلكس» (PayFlex) لتقسيط رسوم الخدمات الحكومية بدون فوائد أو رسوم إضافية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير حلول مالية مبتكرة تُواكب التحول الرقمي الشامل في الإمارة.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن إطلاق نظام «باي فلكس» يأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم التحول المالي الذكي وتمكين المتعاملين من الاستفادة من حلول دفع متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالي في الإمارة.

وقالت: نعمل في دائرة المالية المركزية على تطوير أنظمة دفع حديثة تسهّل على المتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية بطرق ميسّرة وآمنة، تواكب تطلعات المجتمع وتدعم توجهات حكومة الشارقة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يعتمد على الابتكار والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويُتيح النظام الجديد للمتعاملين إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً أو عبر الكاونتر على أقساط شهرية تصل إلى ستة أشهر بدون أي فوائد، وبموافقة فورية تتيح إنجاز المعاملات بسهولة عبر منصة «تحصيل».

ويُعد «باي فلكس» خطوة نوعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات، وتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة تعزز كفاءة الأداء المالي وترتقي بتجربة المتعاملين.