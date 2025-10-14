«سفن إكس» و«UAEV» تتعاونان لتعزيز البنية التحتية للتنقل المستدام



دبي (الاتحاد)

وقّعت «سفن إكس» (7X)، المتخصصة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، المملوكة لحكومة دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات التخطيط والنشر والتشغيل والترويج للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب دعم مبادرات التحول نحو أساطيل صديقة للبيئة وتعزيز حلول التنقل المستدام في أنحاء الدولة، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية الرامية إلى تسريع تبنّي وسائل النقل النظيفة وتمكين أهداف الدولة في مجال الاستدامة، فضلاً عن دمج منصة «وين»، صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات، كحل رقمي آمن يتيح تعزيز تفاعل المتعاملين وقنوات التواصل وتقديم الخدمات بكفاءة.

وستدعم «سفن إكس» (7X)، ممثلةً بالشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN» والذراع اللوجستية «إي أم أكس» (EMX)، جهود شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتسريع اعتماد التنقل الكهربائي، عبر إتاحة شبكتها الواسعة من فروع الخدمة والمراكز اللوجستية المنتشرة في جميع إمارات الدولة، لإنشاء محطات شحن متكاملة تدعم عمليات الميل الأخير، وتسهم في خفض الانبعاثات وتوسيع نطاق البنية التحتية للشحن في مواقع استراتيجية عالية الكثافة، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ضمن عملياتها اللوجستية وعمليات شركائها الاستراتيجيين.

وسيتعاون الطرفان في استكشاف خدمات تكاملية مبتكرة، تشمل دمج خزائن الطرود الذكية في محطات الشحن وتطوير حلول تنقل ذكية تعزّز تجربة المتعاملين، وترسّخ القيمة المضافة للشبكة الوطنية لشحن المركبات الكهربائية.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ «سفن إكس» (7X)، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الشركة بالمضي قُدماً في مسار مستقبلي مستدام يرسّخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التحول إلى أساطيل صديقة للبيئة واعتماد حلول التنقل الكهربائي، يمثلان ركيزة أساسية لإستراتيجية بعيدة المدى، لا تقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات فحسب، بل تمتد لتشمل الإسهام في بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالمياً، موضحاً أن الجانبين يسعيان من خلال هذا التعاون، إلى وضع نموذج إماراتي متفرد يُدمج بين الابتكار والاستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ومبادرة الحياد المناخي 2050.«

من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة «UAEV»، إن التعاون مع «سفن إكس» (7X) محطة مهمة أخرى في مسيرة الشركة نحو تسريع انتقال دولة الإمارات إلى التنقل المستدام، مضيفاً أن دمج البنية التحتية المتقدمة لشحن المركبات الكهربائية ضمن شبكة «سفن إكس» (7X) المنتشرة على مستوى الدولة، توسع نطاق الوصول للسائقين الأفراد، وتدعم عملية التحول نحو المركبات التجارية الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.