الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سيدات أعمال الشارقة» ينظم ملتقى «المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية»

«سيدات أعمال الشارقة» ينظم ملتقى «المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية»
14 أكتوبر 2025 21:30

 
الشارقة (الاتحاد)


نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في الشارقة الملتقى الحواري الرابع بعنوان «المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية: مسارات للرؤى والفرص»، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء ريادة الأعمال والرواد البارزين في مشهد الأعمال الإماراتي.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات، من خلال تحفيز الشركات على رد الجميل للمجتمع.
وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين، وهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشريك المؤسس لـ Seafood Souq، وسارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، والدكتورة جمال معلوف، أستاذة مساعدة في قسم الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية، وسلمى غرامة مدير إدارة الأعمال الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، إلى جانب سيلان أورين الشريكة المؤسسة لشركة «ذا ويست لاب» ونادين زيداني خبيرة الاستدامة والتأثير ومؤسِّسة «مينا إمباكت»، والدكتور سعيد الحسن مؤسس «مانهات».
وأكدت مريم بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، التزام المجلس بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات على خريطة الأعمال العالمية، من خلال تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز تبادل المعرفة وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود ضمن منظومة الأعمال الإماراتية.
وأشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إلى أن رواد الأعمال في بعض الأحيان يميلون إلى اللجوء للحكومة، عوضاً عن القطاع الخاص عند مواجهة أي تحدٍّ، وذلك بسبب الثقافة السائدة بينهم بأن الحكومة توفر لهم شبكة حماية وأمان.
وقال إن هذا النجاح يرتبط بتوعية المستثمرين أكثر من توعية رواد الأعمال، فهناك دخل كافٍ ونحتاج إلى إعداد وتنفيذ إستراتيجيات لضمان النجاح في جمع المستثمرين، وتلبية الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الاجتماعية والمستثمرين.

مجلس سيدات أعمال الشارقة
آخر الأخبار
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
الرياضة
الشارقة يقترب من تجديد عقد ميلوني
اليوم 14:30
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©