«جمارك أبوظبي» تعرض حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الداعمة لعملياتها

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ضمن جناح حكومة أبوظبي، حلول التخليص الجمركي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «Clearance.AI»، تأكيداً لالتزامها بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة لتقديم تجربة جمركية أسرع وأكثر شفافية، بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي بأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027.

يأتي إطلاق الحلول المبتكرة في إطار جهود جمارك أبوظبي المدفوعة برؤية استشرافية وخطط استراتيجية ومبادرات سبّاقة لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة، وذلك من خلال تدشين المشاريع النوعية التي ترتكز على الحلول الذكية المتقدمة في جميع عملياتها الجمركية، إذ تهدف الحلول المبتكرة «Clearance.AI» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى دعم العمليات الجمركية والارتقاء بجودة البيانات، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ومرور البضائع، ويعزز رضا المتعاملين من خلال تبسيط وتقليص الإجراءات الجمركية، وتقليل المدد الزمنية لإنجاز المعاملات.

تتضمن الحلول «Clearance.AI» في مرحلتها الأولى أتمتة أربع حالات جمركية لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.