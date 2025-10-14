«الحكومة الذاتية».. إنجاز محوري بمسيرة أبوظبي في الذكاء الاصطناعي

جمعة النعيمي (دبي)

واصلت حكومة أبوظبي فعالياتها لليوم الثاني على التوالي ضمن معرض «جيتكس جلوبال 2025»، مستعرضة أبرز الابتكارات والمشاريع، ضمن الأجنحة والمنصات المشاركة. وكشفت حكومة أبوظبي، أمس، عن أول ميزة للحكومة الذاتية على مستوى العالم، التي تدير المهام المتكررة تلقائياً، تتضمن المهام تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية.

تعمل الميزة دون إزعاج أو انتظار إجراءات من جانب المتعامل، مما يتيح لأفراد المجتمع الوقت للقيام بالمهام الشخصية التي يفضلونها دون التفكير بالخدمات الروتينية، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أحدث إصدار من منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم» على هامش معرض جيتكس العالمي 2025.

وسيساهم إطلاق ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة «تم» في تحسين مستوى الخدمات، إذ تشكّل إنجازاً محورياً في مسيرة أبوظبي للتحوّل إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم، لتمثّل بذلك الجيل المقبل من الخدمات الذكية المتكاملة، ويمكن للحكومة الذاتية إدارة الخدمات المتكررة بشكل تلقائي، وتتيح للمتعاملين المجال لتحديد اهتماماتهم، وتخصيص الأتمتة، وتمنحهم الثقة في تنفيذ الخدمات بسلاسة وأمان.

كما تعد هذه الميزة امتداداً لقدرات مساعد «تم» الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح التقديم السلس والمبسّط لأكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة عبر منصة رقمية موحدة، حيث يقدّم مساعد «تم» الذكي دعماً ذكياً واستباقياً، يتفاعل ويتجاوب مع الاهتمامات والمتغيرات، حيث يمكنه إكمال العديد من الخدمات بالنيابة عن المتعاملين، ما يحسّن التخصيص والاستباقية لكل رحلة متعامل.



آلية «رعد»

بدوره، قال الرائد مهندس علي حسن المدفعي، مدير مشاريع الحلول المتقدمة والتقنيات الناشئة في «الهيئة» لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، إن آلية «رعد» ترمز إلى «Reconnaissance، Autonomy، Analytics، Directive»، وتشكل منظومة متطورة للقيادة والسيطرة.

وأوضح أن الآلية تتجول في شوارع مدينة أبوظبي في حال عدم وجود حوادث، وتقرأ البيانات من المباني عبر تقنيات «QR Code» للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات أو الحاجة إلى التفتيش، وفي حال تبين وجود مخالفات يمكن توظيف «المفتش الآلي الذاتي» (الروبو دوغ) الذي يخرج من الآلية ويدخل المبنى لإجراء عمليات التفتيش والمسح بشكل تلقائي، ورصد أي مخالفات مع عرض البيانات مباشرة على شاشة القيادة والسيطرة.

ولفت إلى أن الآلية تُطلق الطائرة المسيّرة من المركبة عند وقوع الحوادث لتوفير رؤية شاملة لموقع الحدث، ما يساعد في توزيع الكوادر، ورفع كفاءة الاستجابة.



تعزيز التعاون

من جهته، قال خليفة محمد عبيد الكعبي، رئيس قسم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تأتي مشاركة مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي 2025 في إطار حرص المركز على المشاركة في أبرز الفعاليات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات.

وأضاف: «نستعرض، خلال مشاركتنا هذا العام، منصة جاهزية أحدث ابتكارات المركز المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعتمد هذه المنصة على دمج هندسة البيانات الحديثة مع تكنولوجيا التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي والذي يعتبر المحرك الأساسي لها، مما يمنح المنصة طابعها الذكي والديناميكي، حيث تم تطوير وكيل ذكاء اصطناعي خاص بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، يتولى تحليل البيانات الضخمة التي تُجمع من مصادر مختلفة، ومن ثم اتخاذ قرارات تلقائية تتعلق بتوزيع الموارد وتنسيق العمليات».



تطبيق ذكي

وفي سياق متصل، أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الإطلاق الأول لتطبيق نافس للهواتف الذكية، بالتزامن مع تدشين قنوات تواصل رقمية جديدة، تشمل خدمة «واتساب» تفاعلية، و«روبوت» دردشة ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».



موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت أبوظبي عن أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لترسي الإمارة معياراً عالمياً جديداً في الحكومة الرقمية، وتمنح الأفراد الثقة في سلاسة وتصميم المعاملات كافة، لتناسب أولويات حياتهم.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، إن إطلاق ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة «تم» يمثّل تحولاً نوعياً في مسيرتنا نحو حكومة المستقبل، إذ تُعيد تعريف تأثير الحكومة على حياة الأفراد، مشيراً إلى أنه اليوم لم تُعد حكومة أبوظبي تفاعلية فقط، بل باتت شريكاً ذكياً للأفراد، لتعطي احتياجات الفرد الأولوية، وتتيح المجال لنا أن نكون موجودين في الأوقات الأكثر أهمية. وأضاف أن أبوظبي تُقدم للعالم نموذج الحكومة الرقمية الاستباقية، قادر على إنجاز المعاملات بشكل استباقي ومتكامل، من خلال تقديم أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويمكن الآن تجربة منصة «تم» كرفيق استباقي يدير فيه الذكاء الاصطناعي رحلات المتعاملين بالكامل عبر المنصة ككل، مع إطلاق ميزات جديدة عدة، إلى جانب الحكومة الذاتية.

وأوضح الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» - دائرة التمكين الحكومي، أن الميزات الجديدة ضمن منصة «تم»، تقوم بإعادة تعريف دور الحكومة في الحياة اليومية، إذ يتحوّل تركيزنا من المعاملات الفردية نحو الرحلات الذكية التي تتكيف مع احتياجات كل فرد، لافتاً إلى أن الموظف الحكومي الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح المجال للأفراد باستعادة وقتهم وضمان راحتهم. وتتخطى منصة «تم» الأتمتة، إذ تقدّم للمتعاملين سُبلاً جديدة للتواصل مع الحكومة بصيغة أكثر إنسانية، وتوافراً وحضوراً.