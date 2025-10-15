الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع

الذهب (أرشيفية)
15 أكتوبر 2025 07:11

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأميركية هذا الزخم.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4155.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4174.30 دولار.
وزاد المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا ويعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين، 55 بالمئة منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء.
ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر.

