«إم جي إكس» و«الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» يستحوذون على «ألايند داتا سنترز»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «إم جي إكس»، و«الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، التابعة لشركة «بلاك روك»، استحواذها على 100% من أسهم شركة «ألايند داتا سنترز» من «ماكواري لإدارة الأصول» إلى جانب شركائها المشاركين في الاستثمار. وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز آفاق التوسع في خدمات الجيل الجديد من البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتُقدر القيمة الإجمالية للمؤسسة بنحو 40 مليار دولار.

وأُسست «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» بمبادرة من «إم جي إكس» و«بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، التابعة لـ «بلاك روك»، و«مايكروسوفت» و«إنفيديا»؛ بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي المدفوع بالتقنيات الذكية، ويضم مستثمروها الماليون الرئيسيون كلاً من: «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية» و«تماسك».

وشهدت شركة «ألايند داتا سنترز» تطوراً كبيراً في مسيرتها، لتصبح خلال السنوات العشر الماضية واحدة من كبريات شركات مراكز البنية التحتية الرقمية نمواً على مستوى العالم، حيث تقوم الشركة بتصميم وبناء وتشغيل مجمعات بيانات ومراكز بيانات متطورة لخدمة أبرز مزودي الخدمات السحابية العملاقة، ومزودي الحوسبة السحابية الجديدة.

وتضم محفظة أعمال الشركة 50 مجمعاً بطاقة تشغيلية متاحة تتجاوز خمسة جيجاواط، وتقع هذه المجمعات في مناطق محورية من الدرجة الأولى للبوابات الرقمية في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، بما في ذلك فيرجينيا الشمالية، وشيكاغو، ودالاس، وأوهايو، وفينيكس، ومدينة سولت ليك، وساو باولو في البرازيل، وكويريتارو في المكسيك، وسانتياغو في تشيلي.

وشهدت شركة «ألايند داتا سنترز» تسارعاً ملحوظاً في توسعها بفضل أدائها التشغيلي المتميز، وقدرتها العالية على التنفيذ الفعال، تحت قيادة فريق إداري يتمتع بخبرة عميقة في قطاع مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

ونجحت الشركة في تلبية المتطلبات المعقدة لعملاء الحوسبة السحابية الكبرى، من خلال نهج تشاركي قائم على المرونة والابتكار المستمر لتطوير حلول تلبي احتياجاتهم المتجددة.

وتقدم الشركة مجموعة من الحلول المتقدمة التي تشمل الحلول ضخمة النطاق، والحلول القابلة للتوسع حسب الطلب، والحلول متعددة العملاء، التي تتيح مستويات عالية من الكفاءة، مدعومة بأحدث أنظمة التبريد الحاصلة على براءات اختراع، ما يمكنها من دعم أعباء العمل الكثيفة للذكاء الاصطناعي حتى في المناطق محدودة موارد الطاقة.

وتتمتع «ألايند داتا سنترز» بسلسلة توريد متكاملة، وشراكات استراتيجية، واستحواذات مدروسة على الأراضي، إلى جانب تمكين متقدم في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز من كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها على المدى الطويل. وتستفيد الشركة كذلك من تنوع مصادر رأس المال، ما يمنحها مرونة مالية عالية تدعم خططها المستقبلية للنمو والتوسع. وستواصل الشركة مباشرة أعمالها من مقرها الرئيسي في مدينة دالاس بولاية تكساس، تحت قيادة الرئيس التنفيذي أندرو شاب وفريق الإدارة الحالي.

ويقدم التحالف خبرات وقدرات غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ويشمل ذلك قدرة «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» على تأمين رؤوس أموال ضخمة وعلى مدى زمني طويل، فيما تركز «إم جي إكس»، شركة الاستثمار العالمي المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى الخبرة الراسخة لشركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، باعتبارها أحد أبرز المستثمرين في البنية التحتية على المستوى العالمي، مع سجلها الواسع في امتلاك وتشغيل بعض من أكبر الأصول في هذا المجال.

وسوف يقوم هذا الاستحواذ الجديد بتأمين رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازمين لشركة «ألايند» لتسريع وتيرة النمو، وتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع والمستدامة.

وبدعم من التحالف، ستعمل «ألايند» على توسيع نطاق حضورها، وتعزيز مجالات الابتكار، وتقديم حلول الجيل الجديد لمراكز البيانات.

وتعد هذه الصفقة أول استثمار لـ «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وتمثل خطوة مهمة نحو هدفها المتمثل في توظيف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، مع إمكانية الوصول إلى 100 مليار دولار من التمويل عند احتساب الديون.

وبفضل علاقاتها القوية مع العملاء وحضورها في مراكز رقمية استراتيجية رئيسية وفريق إدارتها المتميز، تتمتع شركة «ألايند» بمكانة راسخة لدعم تطلعات ورؤية «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» لمستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات الرسمية واستيفاء الشروط الاعتيادية لإغلاق الصفقة.

وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، رئيس مجلس إدارة «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»: «تتمتع (الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي) بموقع استراتيجي يمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحيوية مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي. وتعمل هذه الشراكة على توحيد جهود أبرز الشركات العالمية وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو والإنتاجية على مستوى العالم. ومن خلال هذا الاستثمار في شركة (ألايند داتا سنترز)، تمضي الشراكة نحو تحقيق رؤيتها الهادفة إلى توفير البنية التحتية الأساسية لتمكين مستقبل الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة فرص استثمارية جذابة لعملائنا للمشاركة في مسيرة نمو هذا القطاع الحيوي».

وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»، نائب رئيس مجلس إدارة «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»: «ندخل اليوم عصراً جديداً، حيث سيعيد الذكاء الاصطناعي صياغة اقتصاداتنا بصورة جذرية، ويحقق نمواً متسارعاً على مستوى العالم، وستشكل البنية التحتية الحاسوبية واسعة النطاق الركيزة الأساسية لهذا التقدم. ويجسد استثمارنا في شركة (ألايند داتا سنترز) هذه القناعة، حيث توجه رؤوس أموال قابلة للتوسع نحو شركة تتميز بالكفاءة والنمو، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً».

وقال بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، التابعة لـ«بلاك روك»: «عمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي، ومن خلال الجمع بين المنصة المرنة والقابلة للتوسع لشركة (ألايند) ورأس المال والقدرات التي توفرها (الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي)، سنعمل على بناء أُسس البنية التحتية القادرة على دعم الابتكار على نطاق واسع، وبما يسهم في تأسيس مجتمعات مرنة ومستدامة، ويفتح الآفاق لنمو تحولي على مستوى العالم».

وقال أندرو شاب، الرئيس التنفيذي لشركة «ألايند داتا سنترز»: «سيسهم التعاون مع التحالف في تسريع مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير البنية التحتية التي تدعم اقتصاد المستقبل الرقمي، وبفضل الحضور العالمي، والموارد الواسعة، والخبرة العميقة لشركائنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتمويل، والمتمثلين في (الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي) و(إم جي إكس) و(جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز)، فإننا على أتم الاستعداد للتوسع بوتيرة أسرع، وتعزيز الابتكار، وإعادة رسم الحدود الممكنة في مجال البنية التحتية المستدامة لمراكز البيانات».



