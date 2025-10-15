«الاتحاد للماء والكهرباء» و«الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية» يوقعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة التحول الرقمي، وقَّعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مذكرة تفاهم مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الابتكار في مجال الأنظمة والبيانات المكانية.تم توقيع المذكرة بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، على هامش اليوم الأول من معرض «جيتكس» 2025 المقام حالياً في دبي.

مثّل «الاتحاد للماء والكهرباء» في التوقيع على مذكرة التفاهم المهندس سالم محمد بن ربيعة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، فيما مثّل مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية الدكتور أحمد حسن المرشدي، المدير العام.تهدف المذكرة إلى تطوير التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط العمراني والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الرقمية والذكية في إمارة الفجيرة. كما تركز الاتفاقية على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهتين بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد التقنية ويدعم التحول الرقمي في تبادل البيانات المكانية، الأمر الذي يُمكِّن شركة الاتحاد للماء والكهرباء من رفع كفاءة إدارة شبكاتها وخدماتها الميدانية، وتحسين سرعة ودقة اتخاذ القرار في مشاريعها التشغيلية والتطويرية.

وأكَّد المهندس سالم محمد بن ربيعة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، أن توقيع هذه المذكرة يجسد التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» بتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من البيانات المكانية في تطوير الخدمات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال التحول الذكي.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إلى أن الشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة البنية التحتية للبيانات الجغرافية في إمارة الفجيرة، بما يمكِّن من تبادل البيانات بين مختلف الجهات بطريقة آمنة ومنظمة، تدعم جهود التنمية المستدامة وجودة الحياة في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجانبين بدعم رؤية الإمارات 2031 نحو مجتمع رقمي متكامل ومستدام، يعزز الابتكار والتميز المؤسسي، ويواكب تطلعات الدولة في بناء بنية رقمية شاملة تخدم جهود التنمية طويلة الأمد.