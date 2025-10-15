«التنمية الأسرية» تستعرض خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة التنمية الأسرية، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025»، أحدث خدماتها الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.وتمتلك مؤسسة التنمية الأسرية حالياً 29 خدمة رقمية متكاملة متاحة عبر منصة «تم»، وعملت خلال عام 2025 على تطوير 11 خدمة من هذه الخدمات لتصبح مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع مستوى التفاعل، وتقديم خدمات استباقية وسلسة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وابتكار، وتدعم مسيرة التحول الذكي وجودة الحياة للأسرة والمجتمع.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أرست بفكرها المستنير أسس الريادة في العمل الاجتماعي والتنموي، ووجهت بتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققها المؤسسة في مجال التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي تجسد ترجمة عملية لتوجيهات سموها في تعزيز جودة الحياة للأسر، وتمكينها من الاستفادة من الحلول الذكية التي تواكب تطلعات حكومة أبوظبي نحو المستقبل.

وقالت: «إن مشاركة المؤسسة في (جيتكس جلوبال 2025) تسلط الضوء على خدمة (مساعد تم الذكي)، التي تجسد نموذجاً متقدماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكن هذه الخدمة التفاعلية المستخدمين من الوصول بسهولة وسرعة إلى مختلف الخدمات والمعلومات عبر منصة (تم)، من خلال واجهة محادثة ذكية توفر تجربة سلسة ومتكاملة».

وأضافت: إن «مساعد تم الذكي» يسهم في تبسيط رحلة المتعاملين عبر جمع أكثر من 1100 خدمة رقمية ضمن قناة موحدة، ما يعزّز من كفاءة الخدمات الحكومية والخدمات التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية، ويرتقي بمستوى التفاعل الرقمي، ويدعم جهود التحول الذكي الهادفة إلى توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد بمرونة وسرعة.

وأشارت الرميثي إلى أن المساعد الذكي في منصة «تم» يلعب دوراً مهماً في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المتعاملين إليها، من خلال منظومة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتيح للمستخدمين التفاعل عبر واجهة محادثة ذكية تشبه المحادثات النصية العادية، متوافرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، ويعتمد على تقنيات تحليل اللغة الطبيعية (NLP) لفهم اللغة العربية والإنجليزية، واستيعاب نية المستخدم.

وتابعت: يقوم المساعد الذكي بتقديم توجيه يساعد المتعامل في إتمام خدماته بخطوات واضحة وسلسة، مع تكامل مباشر وقواعد بيانات الجهات الحكومية لتوفير معلومات دقيقة وفورية، ويتميز بقدرته على التعلم المستمر من تفاعلات المستخدمين، ما يضمن تطوير أدائه، وتحسين جودة الخدمة بمرور الوقت، في إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز تجربة المتعاملين الرقمية.

وبينت أنه في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة، طورت مؤسسة التنمية الأسرية خلال عام 2025 عدداً من الخدمات الرقمية لتصبح مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 11 خدمة نوعية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وتقديم خدمات استباقية وسلسة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأكدت أن هذه الخدمات تشمل مجالات متنوعة، مثل: طلب الالتحاق في ورشة مهارات التخطيط المالي السليم، وطلب الالتحاق في دورة إعداد المقبلين على الزواج، وتنمية المهارات الوالدية في مرحلتي الطفولة المبكرة والمراهقة، والحصول على التحسينات المنزلية لكبار المواطنين، وبيع وشراء المنح السكنية، وطلب إصدار بطاقة بركتنا، وطلب الالتحاق في ورشة التوازن بين الأسرة والعمل، والرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، والموافقة على الاستفادة من أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز جودة الحياة الأسرية من خلال حلول رقمية مبتكرة تدعم الكفاءة، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحقق تجربة متعامل أكثر ذكاءً وسلاسة.

وشددت على أن مشروع الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة التنمية الأسرية يتماشى مع محاور «جيتكس جلوبال 2025» التي تركز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والبيانات والخدمات الرقمية المتقدمة، حيث يجسد المشروع نموذجاً عملياً لتكامل الحلول الذكية مع المنصات الحكومية، لافتة إلى أنه يتميز بتطبيق تقنيات «مساعد تم الذكي» التي تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات بسهولة، بما يعكس روح الابتكار والتميز في تصميم الخدمات الرقمية التي أطلقتها المؤسسة حديثاً، ومنها خدمات بركتنا التي تُعد من المبادرات الحديثة ضمن منظومة التحول الذكي في أبوظبي.

وتابعت: يعزز المشروع الأثر الاجتماعي والقيمة المضافة من خلال تمكين فئات المجتمع، خصوصاً كبار المواطنين، من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، بما يرسخ مبادئ الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة، والتي تُسهم في ربط جهات حكومية عدة، ما يعكس مستوى متقدماً من التكامل المؤسسي، ويرتقي بكفاءة منظومة العمل الحكومي.

وأوضحت الرميثي أن هذا المشروع يُبرز الجاهزية والنضج التقني لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ أصبحت خدماتها مطبقة فعلياً على منصة «تم»، ما يجعلها قابلة للتجربة والقياس ضمن فعاليات «جيتكس»، ويتيح عرضها بأسلوب سرد قصصي تفاعلي (Storytelling) يُبرز قصص نجاحها وأثرها الإيجابي في تمكين الأسرة والمجتمع، من خلال تجربة استخدام سلسة متعددة اللغات ومراعية لاحتياجات جميع شرائح المجتمع.

وأشادت بمشاركة المؤسسة في «جيتكس جلوبال 2025» التي تعكس التزامها بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات رقمية مبتكرة تعزز جودة حياة الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن استعراض الخدمات الذكية يجسد جاهزية المؤسسة وريادتها في دعم التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وتقديم تجارب متعاملين أكثر سلاسة وفاعلية.

ودعت جميع أفراد المجتمع إلى زيارة جناح مؤسسة التنمية الأسرية في «جيتكس جلوبال 2025»، والتعرف على منظومة خدماتها الرقمية المطورة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي صُممت خصيصاً لتحسين تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي احتياجات الأسرة والمجتمع بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس التزام المؤسسة بتعزيز جودة الحياة للأسر في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها، باعتبارها مؤسسة رائدة في توظيف الحلول الذكية لخدمة الإنسان والمجتمع.