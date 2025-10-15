الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«تريندز» يطرح رؤيته لصياغة الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

«تريندز» يطرح رؤيته لصياغة الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي
15 أكتوبر 2025 19:22

دبي (الاتحاد)

لليوم الثالث على التوالي، واصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات حضوره في فعاليات معرض «جيتكس 2025»، مشاركاً ضمن جناح مجلس الأمن السيبراني بالتركيز على دمج البحث العلمي بالابتكار، من خلال ركنٍ معرفيٍّ متقدم يضم روبوت تريندز الذكي وأحدث الإصدارات البحثية حول التحول الرقمي وأمن المعلومات.
وتجسيداً لدوره الريادي في مناقشة القضايا المستقبلية، شارك «تريندز»، ممثلاً بالباحث المتخصّص في الذكاء الاصطناعي عيسى المناعي، في جلسةٍ حوارية نوعية نظمتها النيابة العامة الاتحادية بعنوان: «إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية».
وفي مداخلته، سلّط المناعي الضوء على أهمية وضع أطرٍ أخلاقية محكمة للتعامل مع التضاعف الهائل للبيانات، مؤكداً أن «البيانات أصبحت محوراً أساسياً للحياة الحديثة»، وأن التحدي يكمن في ضمان حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحفظ خصوصية المستخدمين، وتحفّز الابتكار المسؤول.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن دمج البيانات في خدمة العدالة هو الأساس لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وصون الحقوق الفردية، مما يعزّز الثقة في منظومة العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد العرض، استقطب ركن «تريندز» المعرفي اهتماماً واسعاً من زوّار المعرض، حيث اطلع الجمهور على أبرز المبادرات البحثية للمركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياسات المستقبلية، وأثنوا بشكل خاص على تجربة روبوت تريندز الذكي التفاعلية التي قدمت تعريفات حية لأنشطة المركز وأحدث دراساته.وتؤكد هذه المشاركة المزدوجة –بحثياً وتقنياً– حرص مركز تريندز على ترسيخ مكانته كمنصةٍ معرفيةٍ رائدة تخدم التنمية المستقبلية عبر ربط البحث العلمي بالابتكار التكنولوجي.
من جانبٍ آخر، قام فريق تريندز المشارك في المعرض بجولة شملت عددًا من أجنحة الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة في الفعالية، حيث جرى خلالها تبادل الرؤى والأفكار وبحث آفاق التعاون المعرفي والبحثي المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص مركز تريندز للبحوث والاستشارات على تعزيز الشراكات بين القطاع الأكاديمي والقطاعات التنفيذية، بما يسهم في استشراف المستقبل الرقمي ونشر المعرفة.

