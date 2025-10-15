أبوظبي تُطلق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية» لإدارة صحة السكان

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إطلاق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في إنجاز عالمي يُعد الأول من نوعه لإدارة صحّة السكان المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الإمارة.وفي إطار رؤيتها الرامية إلى إرساء منظومة صحية من بين الأذكى والأكثر كفاءة على مستوى العالم، يأتي إطلاق المنصة ضمن جهود دائرة الصحة - أبوظبي للتحول من مفهوم الرعاية الصحية إلى مفهوم الصحة القائم على الوقاية والاستباقية، حيث تحتضن المنصة بيانات توفّرها عدة مصادر سريرية وبيئية وأخرى مرتبطة بأسلوب الحياة، مكوّنةً توأماً رقمياً موحداً لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة.

ويقدم التوأم الرقمي رؤية شاملة ولحظية لصحة السكان، ما يمكّن صنّاع القرار والمتخصصين الصحيين من تحديد واكتشاف المخاطر مبكراً، والتنبؤ بالتوجهات الصحية، ومحاكاة تأثير الإجراءات المقترحة قبل تنفيذها وترتكز المنصة على محوريين رئيسيين: التنبؤ بالتوجهات الصحية، والوقاية والعلاج من خلال الإجراءات المناسبة، حيث تتعلّم المنصة باستمرار لتقدّم استراتيجيات مبنية على الأدلة مخصّصة وفق الخصائص الديموغرافية والصحية لأبوظبي.

ومن خلال الجمع بين التحليلات المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المكانية، تساعد المنصة على اتخاذ قرارات أدق وأكثر ذكاءً، وتُحسّن تخصيص الموارد الصحية، وتسهم في تعزيز قدرة الإمارة على التدخّل المبكر. عبر التنبؤ بالمخاطر، ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية، والتدخّلات المستهدَفة، تسعى المنصة إلى إطالة متوسط العمر الصحي، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وتمكين المواطنين والمقيمين في أبوظبي من التمتع بحياة صحية مديدة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تتجاوز مهمتنا في دائرة الصحة- أبوظبي ضمان تقديم الرعاية الصحية، حيث نرسم ملامح عصر جديد للحياة الصحية المديدة تلتقي فيه البيانات والوقاية والابتكار معاً لبناء مجتمعات أكثر صحة تتمتع بجودة حياة أفضل. ونعمل من خلال توظيف التقنيات المتطورة والتعاون العالمي والرؤى المستقبلية الطموحة على إرساء منظومة صحية مرنة واستباقية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات، وسد الفجوات، وتمكين الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم. نفخر بدور أبوظبي الريادي في إعادة تعريف ما يمكن أن تحققه النظم الصحية، عندما تستند إلى رؤى مدعومة بالبيانات تقودها رؤية طموحة واضحة».

بدوره أضاف عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في دولة الإمارات: «يُعد إطلاق منصة التحليل الذكي للصحة السكانية علامة فارقة تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع في الإمارة، ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، تسهم المنصة في تمكين تقديم حلول رعاية صحية استباقية وشخصية، عبر دعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية وتعزيز فعالية برامج الوقاية المستهدفة، بما يضمن استفادة كل فرد من قرارات أكثر ذكاءً، تستند إلى البيانات، وبالتالي تحسين جودة حياة المجتمع وإطالة متوسط العمر الصحي».

وفي مرحلتها الأولى، ستركّز المنصة على السمنة والسرطان، مستفيدةً من رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتطوير تدخلات مبكرة، وتعزيز برامج الوقاية، والحد من تأثير هذه الأمراض على المجتمع.

ويأتي إطلاق المنصة تجسيداً للتعاون الذي جمع بين دائرة الصحة - أبوظبي ومايكروسوفت لدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وجعلهم في صميم اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ويرسّخ هذا الإنجاز مكانة أبوظبي الرائدة كحاضنة للابتكار تُبنى وتُختبر وتُتوسع فيها التقنيات الرائدة لتحقيق أثر ملموس، بينما تواصل دائرة الصحة - أبوظبي المضي بدورها القيادي في الرعاية الصحية الذكية عالمياً، مستندة إلى إمكانات البيانات والتعاون لصياغة مستقبل أكثر صحة للجميع.