«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق 3 حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال "جيتكس 2025"

أبوظبي (وام)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إطلاق ثلاثة حلول جديدة مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركته في «جيتكس جلوبال 2025». وتستفيد الأدوات الجديدة، وهي «الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، و«تم للمستثمرين لسوق أبوظبي للأوراق المالية»، من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي المالي، وزيادة شفافية السوق، وتعميق الشمول المالي في أنحاء دولة الإمارات.

وتم تطوير هذه الحلول بالتعاون مع شركاء رئيسيين، من ضمنهم منظومة «تم» والجهات القضائية المعنية، في إطار جهود تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوفير خدمات رقمية متكاملة، تتمحور حول الإنسان، وتواكب تطلعات المستقبل.

وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» - دائرة التمكين الحكومي، إن الدائرة تسعى من خلال التعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، إلى توسيع نطاق الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل على منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» أكثر من 1100 خدمة، تتيح للمتعاملين تجربة أكثر سهولة وكفاءة عبر منصة شاملة ومتكاملة.

وأضاف أن إضافة «تم للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية»، تسهم في تسهيل حياة المستثمرين وروّاد الأعمال.

من جانبه، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يعمل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياته وبُنيته التحتية، على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى الإفصاحات والمعلومات الجوهرية، ما يضع أسساً راسخة لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً في أبوظبي، مؤكداً أن المجموعة ستواصل إطلاق المزيد من المبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القطاع والمستثمرين. ومع انضمام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منظومة «تم» الرقمية الموحدة في أبوظبي، أصبح الآن بإمكان 11 مليون مواطن ومقيم وشركة في الدولة الوصول إلى أسواق رأس المال بسهولة تامة.

ويستطيع المستخدمون الآن التسجيل للحصول على رقم المستثمر الوطني باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية والتحقق من الهوية الرقمية، والذي يمكنهم من بدء التداول، والوصول إلى محافظهم في السوق، واستعراض توزيعات الأرباح النقدية، وإدارة ملفاتهم الشخصية، والاستفادة من معلومات لحظية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية قائمة على بيانات دقيقة. ويقوم حل «الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي» بتحويل الإفصاحات المؤسسية الطويلة والمعقّدة إلى ملخصات موجزة وسهلة الفهم باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن للمستخدمين، بالاعتماد على نماذج لغوية متقدمة، خلال ثوانٍ معدودة استخلاص أبرز المعلومات من التقارير التي كانت تتطلب ساعات من التحليل اليدوي.

ويشمل النظام تحسينات مثل ملخصات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات محادثة تفاعلية، ما يوسّع نطاق الوصول إلى المعلومات للمستثمرين والمحللين والمعنيين. وتشمل المبادرة أيضاً الإعلانات من المصدرين، والتقارير ربع السنوية، وملخصات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغير ذلك من التقارير، ما يسهم في تعزيز الشفافية لجميع المشاركين في السوق. ويُعد وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تسريع تنفيذ أوامر المحاكم المتعلقة بالأوراق المالية، إذ خفّض متوسط وقت المعالجة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق فقط. كما يسهم في تبسيط المهام اليدوية المعقدة، والحد من الأخطاء البشرية، وتعزيز سرعة معالجة البيانات غير المهيكلة الواردة من مصادر متعددة لدعم الإجراءات القضائية، ما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.