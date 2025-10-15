«الأوراق المالية» تسلّط الضوء على مستقبل الخدمات التنظيمية في «جيتكس 2025»

دبي (الاتحاد)

سلّطت هيئة الأوراق المالية والسلع، الضوء على الجيل القادم من الخدمات التنظيمية، التي تركّز على سهولة الوصول، والشفافية، والبيانات المفتوحة، وتضعها في صميم الإطار التنظيمي المالي لدولة الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في رحلتها للتحوّل الرقمي، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، في تقديم خدمات حكومية متقدّمة وشاملة.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن التحوّل الرقمي في الهيئة يشكّل ترجمة حقيقية لرؤية دولة الإمارات نحو حكومة مبتكرة ومرنة وقريبة من الجميع، وإن الهيئة تعمل من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، كالبيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم منصتها الرقمية، على تطوير إطار تنظيمي، يواكب المتغيّرات، ويعزّز الثقة ببيئة السوق، مشيراً إلى أن هذا التحوّل لا يقتصر على تحسين الخدمات فحسب، بل يرتقي أيضاً بكفاءة الإشراف والرقابة.

وتعرض الهيئة خلال «جيتكس جلوبال 2025»، نموذجين أوليين يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرزان دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز تفاعل المستثمرين، وتطوير أدوات الرقابة على السوق، وتسلّط الضوء على التصميم الجديد والمبتكر لمنصتها الرقمية. ويُجسّد النموذج الأوّلي لنظام مراقبة الأصول الافتراضية، المطوَّر باستخدام تقنيات الإشراف الرقمي «SupTech»، الإمكانات المتقدمة لأدوات الرقابة الحديثة، في دعم عمليات الانضمام السليم، والمراقبة المستمرة، لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، ما يتيح إجراء التحقيقات بسلاسة وكفاءة.

ويُقدّم «مساعد المستثمر الذكي»، المطوَّر باستخدام خدمات «MS Azure Cognitive»، أداة تفاعلية تتيح للمستثمرين التحقق من الجهات والأفراد المرخّصين من قبل الهيئة، إلى جانب الوصول السّلس إلى المعلومات التنظيمية، عبر واجهة صوتية ونصّية ثنائية اللغة.

ويُكمل الموقع الإلكتروني هذه الابتكارات من خلال تحسين تجربة المستخدم في التصفّح والبحث وفهم بيانات السوق، حيث تمّت إعادة صياغة عناوين الخدمات ووصفها لزيادة الوضوح، وتحسين المحتوى باللغتين، لضمان الدقة والاتساق، كما تعزّز المنصة الجديدة سهولة الوصول إلى المعلومات، وترسّخ شفافية السوق.

وشكّلت سهولة الوصول إلى الخدمات، عنصراً أساسياً في إعادة تصميم المنصة، لضمان تقديم تجربة خالية من العوائق لجميع المستخدمين.

ووفقاً لمعايير نظام التصميم الإماراتي 2.0 (DLS 2.0)، أضاف الموقع ميزات تعزّز شمولية خدمات الهيئة الرقمية لأصحاب الهمم، مثل تحويل النص إلى كلام، وإمكانية تعديل إعدادات الخط والتباين، وتصاميم مُحسّنة للأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية.