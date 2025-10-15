«تم» تضع معياراً عالمياً جديداً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدعم الحكومة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

واصلت حكومة أبوظبي فعالياتها ضمن معرض «جيتكس العالمي 2025» لليوم الثالث مستعرضة آخر التطورات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبيانات السحابية في الأجنحة المشاركة في المعرض.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2025» عبر منصة حكومة أبوظبي، عن إطلاق روبوت التفتيش الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في منظومة التفتيش الميداني.وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» «مع إطلاق النسخة الأحدث من منصة «تم»، نضع معياراً عالمياً جديداً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم الحكومة، وجعلها أكثر سهولة لتركّز على احتياجات الفرد، مضيفاً: «هذه ليست سوى البداية لرحلة طموحة لاستشراف الاحتياجات قبل ظهورها، ما يضمن أن يكون كل تفاعل مع الحكومة بسهولة وتحديد».

من جهته قال المقدم أحمد محمد بن هادي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن المشروع الأول هو المحقق الذكي، الذي يهدف إلى تقليل وقت المتعامل عند التقدم إلى أي مركز شرطة للإبلاغ عن سرقة أو أي واقعة مشابهة، حيث يستطيع المتعامل بدلاً من مقابلة محقق بشري التوجه إلى جهاز ذكي «كايوسك» مزوّد ببرنامج يقوم بجمع الاستدلالات والبيانات كافة، وإنهاء الإجراءات في أقل من 40 دقيقة.

وأضاف أن المشروع الثاني هو المشرف الذكي، وهو نظام ذكاء اصطناعي يُشرف على الموظفين المكلفين بمهام التفتيش، حيث يقوم بتنبيههم في حال نسيان تفتيش منطقة معينة عبر نظام تنبيه ذكي، موضحاً أن هذا النظام يمثل السيناريو الأول لتطبيق التقنية في مجال التفتيش، ويمكن توسيع استخدامه ليشمل مجالات مختلفة في منظومة العمل الشرطي والإداري.

من جانبه، قال سلطان الحميري، رئيس قسم الامتثال والرقابة بالإنابة في دائرة البلديات والنقل لـ«الاتحاد» إن الروبوت سيتم إطلاقه بعد المعرض في حديقة العائلة بأبوظبي ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيراً إلى أن مهامه تتضمن القيام بجولات ميدانية في الحديقة، للتأكد من أن حالة الأصول والمرافق العامة سليمة، وفي حال رصد أي تشوهات أو أعطال يتم تحويلها مباشرة إلى نظام الرقابة والتفتيش، ليقوم القطاع المختص باتخاذ الإجراء اللازم بشأن الصيانة أو التعديل.

وأضاف الحميري أن الروبوت قادر أيضاً على رصد المفقودات مثل المحافظ والهواتف المتحركة، حيث يرسل بلاغاً آلياً إلى نظام الرقابة لإخطار المركز بوجود المفقودات. وأوضح أن المشروع سيشهد توسّعاً في عام 2026 ليشمل معظم حدائق إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الروبوت يتميّز بقدرته على تحمّل درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، ويمكن التحكم في عمله خلال أوقات الليل أو الصباح الباكر، كما يمكن تشغيله لاحقاً خلال وجود الزوّار بعد أن يتعرف عليهم لضمان عدم تشكيل أي خطر أو خوف عليهم.

وشاركت وزارة الداخلية في معرض «جيتكس العالمي 2025»، كمشاركة متواصلة للوزارة في هذا الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم، لتؤكد التزامها بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرائدة، ودعم الابتكار في سبيل تعزيز الأمن، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية، والاستفادة من الجيل المقبل للثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستعرض الوزارة من خلال منصتها في المعرض، الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، والمشاريع والتقنيات المستحدثة عبر مسيرة التحول الرقمي وفق توجيهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها الدائم إلى ترسيخ مبادئ الريادة والاستدامة، والتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المشاريع التي تقدم للشركاء من الموردين والتي تعزّز التكامل والترابط مع القطاع الخاص.

وتقدم الوزارة عبر إداراتها الشرطية المتخصصة مجموعة من المشاريع التقنية، منها خدمة سوار الأمان الذكي لأطفال التوحد، حيث يمكن الآباء من معرفة أماكن وجودهم، بالإضافة إلى قياس مؤشراتهم الحيوية مثل قياس نبض القلب، وضغط الدم، وقياس درجة حرارة أجسامهم، ونظام إدارة سرعة الاستجابة، الذي يُعد من أهم الأنظمة الذكية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى استعراض منصة الموردين الرقمية، والتي تهدف إلى إدارة العلاقة مع الموردين بشكل كامل، وذلك لدعم الريادة في التحول الرقمي، وتحقيق معايير الجودة والحوكمة الرقمية.