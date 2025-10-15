«أراضي دبي» و«جوجل كلاود» توفران حلولاً ذكية تعزز كفاءة السوق

دبي (الاتحاد)

في خطوة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري الذكي والخدمات الاستثنائية، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعاوناً استراتيجياً مع شركة جوجل كلاود، يُحوَّل بموجبه الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى محرّك لاتخاذ القرار الاستثماري، عبر دمج بيانات «أراضي دبي» مع قدرات جوجل في التحليلات السحابية، بما يبسّط تجربة المستثمر من الاستطلاع إلى التنفيذ، ويرسّخ مكانة دبي باعتبارها مختبراً عالمياً لابتكار حلول استثمارية مستدامة وشفافة.

وانطلاقاً من الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، يتضمن التعاون الذي كُشف عنه خلال «جيتكس جلوبال 2025»، تقديم خدمة «مساعد الاستثمار العقاري الذكي» المدعومة بتقنية Google Gemini، التي ترتقي بتجربة المستثمر عبر توظيف منظومة جوجل المتكاملة من الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابيّة والخرائط والبودكاست، وغيرها.

وتعتبر هذه الشراكة نقلة نوعية تعكس رؤية دبي في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات لقيادة التحوّل في القطاع العقاري نحو مراحل أوسع من الابتكار والاستدامة، وتُعيد صياغة رحلة المستثمر العقاري بما يواكب طموحات القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة دبي كمدينة للمستقبل والوجهة الأفضل للاستثمار والعيش والعمل. كما يدمج المساعد الرقمي الجديد هذه القدرات مع التصميم المتمحور حول الإنسان لابتكار تجارب تُحدث تحوّلاً نوعيّاً في طريقة تفاعل الأفراد مع المؤسسات.

وتقدم خدمة «مساعد الاستثمار العقاري الذكي» المدعومة بتقنية Google Gemini، تحت شعار «حوار ذكي، استثمار ناجح»، بُعداً جديداً لدعم المستثمرين المحليين والدوليين من خلال واجهة معرفية متطورة تحوّل الكمّ الهائل من البيانات العقارية إلى رؤى تحليلية دقيقة وحيادية وموثوقة، تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة بثقة.

وتتيح الخدمة المعروضة عبر منصتها في «جيتكس جلوبال 2025» وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، معلومات متكاملة حول بيئة الاستثمار في دبي وخطواته الرئيسة.

وخلال الحدث، قدّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نموذجاً تفاعلياً مبتكراً، يتيح للمتعاملين تحويل الوثائق الخاصة بالاستثمار العقاري إلى بودكاست تفاعلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعوم من Google NotebookLM، مما يمكّن المستخدمين من الانخراط في محادثات غنية وواقعية، وتواصل الدائرة تطوير الخدمة بإضافة مزايا مبتكرة لتعزيز قدرات المساعد الاستثماري مستقبلاً.وتعكس هذه المبادرة تحوّلاً جديداً في الطريقة التي تُدار بها الاستثمارات العقارية في دبي. ومن خلال الجمع بين قوة البيانات المؤسسية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وخبرة جوجل كلاود في الذكاء الاصطناعي، تترسخ مكانة دبي الريادية في توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة السوق العقاري وثقة المستثمرين.

وبهذا تؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن رؤيتها بتحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، تُترجم اليوم عبر نهج رقمي مبتكر، يجعل الذكاء الاصطناعي محرّكاً للنموّ، والبيانات منصة لاغتنام الفرص، لتظلّ دبي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري الذكي والمستدام.