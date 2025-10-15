الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

لطيفة بنت محمد: دور محوري لدبي في تعزيز بناء الشراكات

لطيفة بنت محمد خلال جولتها بالمعرض (وام)
16 أكتوبر 2025 01:24

دبي (وام)

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، «جيتكس جلوبال 2025». واطلعت سموها على جانب من أحدث الابتكارات التقنية والحلول الرقمية التي تطرحها الجهات العارضة من نحو 180 دولة.
وأثنت سموها على الجهود الكبيرة وراء تنظيم هذا الحدث الضخم، مع الاحتفاء هذا العام بنسخته الخامسة والأربعين، ليواصل تأكيد مكانته منصة رئيسة تجمع رواد صناعة التكنولوجيا وأكبر مؤسساتها حول العالم، تمهيداً لخلق فرص جديدة تدفع التطوّر التكنولوجي قدماً لخدمة الإنسان ودعم رخائه وتقدمه. 
وقالت سموها: «جيتكس جلوبال» ترجمة عملية لاهتمام القيادة الرشيدة بتبني التكنولوجيا قاطرة أساسية للنمو والازدهار، بينما يعكس الحدث الدور المحوري لدبي في تعزيز بناء الشراكات، ومد جسور التعاون بين أكبر وأهم صناع ومطوري التكنولوجيا حول العالم، وتمكين الشركات الناشئة من اكتشاف فرص النمو، تأكيداً لمكانة دبي شريكاً عالمياً مؤثراً في صنع مستقبل مزدهر ينعم فيه الإنسان بكل مقومات التقدم والرخاء. 
وأضافت سموها: كما تدخل التكنولوجيا اليوم في تفاصيل الحياة اليومية كافة، أصبحت كذلك تمثل ركيزة رئيسة في دفع مسيرة التطوير الثقافي والإبداعي، ومع سرعة تطورها، نجد كل يوم إضافة جديدة تبدّل من أدوات التعبير، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتفاعل الإنسان مع الفنون والمعرفة.

لطيفة بنت محمد
دبي
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس
معرض جيتكس
