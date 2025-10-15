محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور معرض «جيتكس جلوبال»

دبي (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث قام سموه بجولة شملت عدداً من أجنحة المؤسسات والشركات الدولية والمحلية المشاركة من نحو 180 دولة حول العالم، اطلع خلالها على جانب من أحدث الابتكارات التقنية والحلول الرقمية التي تطرحها الجهات العارضة، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة الكمية، والبنية التحتية الرقمية، وتقنيات المدن الذكية والأمن السيبراني.

وثمن سموه المكانة الرفيعة التي يتمتع بها المعرض كتجسيد لثقة العالم في دبي، بوصفها محوراً للاقتصاد الرقمي ووجهة أولى لرواد التقنية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من جانب المؤسسات العالمية والشركات الناشئة، تؤكد دور دبي في بناء منظومة ابتكار عالمية قادرة على تحويل الأفكار إلى فرص تنموية تعود بالنفع على الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة حياته.

وتوقف سموه، خلال الجولة، عند جناح «جوجل»، حيث اطلع على حزمة حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها في القطاعات الحكومية والخدماتية ومنصات الحوسبة السحابية.