اقتصاد

منصور بن محمد: «جيتكس جلوبال» محرك رئيس لتسريع التحول الرقمي

منصور بن محمد خلال زيارته للمعرض (وام)
16 أكتوبر 2025 01:24

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«منتدى الاتحاد الـ20» ينطلق 21 أكتوبر ويناقش دور الإمارات في صناعة السلام
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، معرض «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليواصل المعرض دوره الريادي منصة عالمية تجمع أبرز صناع التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين في مجالات التحول الرقمي.
وخلال الزيارة، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي أصبحت منصة عالمية تجمع العقول المبدعة والمستثمرين في صناعة المستقبل، مشيداً سموه بما وصل إليه معرض «جيتكس جلوبال» من مكانة دولية جعلت منه نقطة التقاء لرواد التكنولوجيا حول العالم، ومحركاً رئيسياً لتسريع التحول الرقمي، ودعم منظومة الابتكار.
وقال سموه: نجاح «جيتكس» في استقطاب رواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم يعكس الثقة الدولية المتنامية بدبي كمركز للابتكار والتحول الرقمي، ويجسد الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي العالمي.
وأضاف سموه: «جيتكس جلوبال» بات منصة استراتيجية ترسخ ريادة دبي، وتعزز قدرتها على بناء شراكات عالمية تسهم في تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يؤكد التزامنا بالاستثمار في المعرفة، والتقنيات المستقبلية لضمان تنافسية دبي ودولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، على مستوى العالم.
 واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، يرافقه معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»، على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والروبوتات، والتقنيات الطبية الذكية، والبيانات الضخمة.
وزار سموه عدداً من أجنحة الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، من بينها جناح شركة «إي آند الإمارات»، التي عرضت باقة من الحلول الرائدة والتقنيات المستقبلية التي تجسد رؤيتها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
 كما توقف سموه أمام منصة شركة K2، التي عرضت منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتطورة تشمل مركبات الأجرة والتوصيل ذاتية القيادة. 

منصور بن محمد
دبي
منصور بن محمد بن راشد
الإمارات
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
معرض جيتكس
جيتكس
