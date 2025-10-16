الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يصعد إلى مستوى قياسي

الذهب
16 أكتوبر 2025 07:22

صعد الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الخميس مستفيداً من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار.
بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4224.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225.69 دولار.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 4239.70 دولار.
ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين، ويزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وزاد 61 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع ويجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 53.16 دولار للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 53.60 دولار يوم الثلاثاء.
وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1665.70 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1540.36 دولار.

المصدر: وكالات
