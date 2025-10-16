الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

أسعار النفط (أرشيفية)
16 أكتوبر 2025 09:01

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة تقريباً في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.
بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 بالمئة، أو 54 سنتا، إلى 58.81 دولار.
ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل مايو في الجلسة الماضية.
وقال ترامب أمس الأربعاء إن الهند ستوقف مشتريات النفط من روسيا.
ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار
أسعار النفط
